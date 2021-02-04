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Главная Новости Политика Скандалы «Давайте что-то поимеем»: одесский депутат ошарашил всех речью во время заседания мэрии (ВИДЕО)
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«Давайте что-то поимеем»: одесский депутат ошарашил всех речью во время заседания мэрии (ВИДЕО)

Депутат прямо во время заседания мэрии в Одессе высказался о «правилах воровства»

сегодня, 14:13
Автор:

Таисия Ерохина

Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский оскандалился своим выступлением во время недавнего заседания. Слова депутата транслировались в прямом эфире.

«Давайте что-то поимеем»: одесский депутат ошарашил всех речью во время заседания мэрии (ВИДЕО)

Одесский горсовет. Фото из открытых источников

Так, во время сессии горсовета вчера, 3 февраля, Кисловский взял слово и неоднозначно высказался, когда обсуждали строительство нового Дворца спорта.

"Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь, — заявил депутат. – Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, если нам за это еще и дают деньги".


Именно с такими словами он обратился к своим коллегам-новичкам. Видео неоднозначной речи одесского депутата уже разлетелось по Сети. В комментариях отмечают, что реакция аудитории, а именно смех, который слышен в зале, так же выглядит неоднозначно и неадекватно.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают "невероятное везение" одного из нардепов. Так, нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею. Более того, это уже второй "выигрыш" политика из партии "Слуга народа" Максима Павлюка.

Как информировал портал "Комментарии", международное агентство Transparency International объявило итоги рейтинга стран по уровню коррупции. Согласно индексу восприятия коррупции, Украина заняла 117 место. Данные этого индекса (более известного как Corruption Perceptions Index или просто CPI) утверждают, что Украина несколько улучшила свои позиции, если сравнивать с 2019 годом. Отметим, что индекс международной организации высчитывает коррупционное влияние на жизнь в стране, основываясь на оценках аналитиков, предпринимателей и тому подобное. Стоит отметить, что даже нынешние, "улучшенные" показатели Украины в рейтинге все равно относят ее в список стран с высоким уровнем коррупции.


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