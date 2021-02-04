Невероятное везение: нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Данную информацию можно просмотреть в Едином государственном реестре деклараций.

Слуга народа Максим Павлюк задекларировал 2 млн грн как лотерейный выигрыш. Фото: unian.net

Павлюк отметил в своей декларации, что 1 939 868 гривен — это лотерейный выигрыш, однако эти деньги поступали частями из шести различных фирм.

Как отмечает Телеграмм канал "Шептун", все эти фирмы имеют общего владельца и один и тот же юридический адрес.

К тому же все "лотерейные выплаты" пришли Павлюку в один день и почти с небольшой разницей во времени.

Отметим, что это не первый раз, когда Павлюку значительно везло. Полгода назад нардеп уже декларировал почти миллион гривен, которые он также выиграл в лотерею.





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