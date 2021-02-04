logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37729.63

ETH/USD

1630.85

LTC/USD

148.80

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Невероятное везение: нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятное везение: нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею

Это уже второй "выигрыш" политика из партии "Слуга народа" Максима Павлюка

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Данную информацию можно просмотреть в Едином государственном реестре деклараций.

Невероятное везение: нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею

Слуга народа Максим Павлюк задекларировал 2 млн грн как лотерейный выигрыш. Фото: unian.net

Павлюк отметил в своей декларации, что 1 939 868 гривен — это лотерейный выигрыш, однако эти деньги поступали частями из шести различных фирм.

Как отмечает Телеграмм канал "Шептун", все эти фирмы имеют общего владельца и один и тот же юридический адрес.

К тому же все "лотерейные выплаты" пришли Павлюку в один день и почти с небольшой разницей во времени.

Отметим, что это не первый раз, когда Павлюку значительно везло. Полгода назад нардеп уже декларировал почти миллион гривен, которые он также выиграл в лотерею.

Невероятное везение: нардеп от ”Слуги народа” задекларировал почти 2 млн грн как выигрыш в лотерею - фото 2

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK". Недавно стало известно, кто может стать следующим украинским политиком, на которого наложат ряд санкций. Против этого народного депутата планируют ввести санкции за "сотрудничество с Российской Федерацией, непризнанными республиками". Кто этот человек, смотрите в нашем материале.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения начало беспокоиться о представителях ЛГБТ-сообщества. Центр общественного здоровья МОЗ Украины объявил десятимиллионный тендер на проведение исследований гомосексуальных отношений между мужчинами. Подробности о тендере смотрите на нашем сайте.

Также "Комментарии" рассказывали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему наша страна вынуждена покупать электроэнергию в Российской Федерации. Развернутую информацию можно посмотреть в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/9a1df9e9-5dfd-4802-8397-af0437c5d77b
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ