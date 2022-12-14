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Что СБУ нашли у представителей запрещенных партий

Силовики провели обыски у представителей запретных политических партий: нашли оружие, георгиевские ленты и российские флаги

сегодня, 16:50
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Автор:

Моесеенко Валентина

Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге, пишут "Комментарии".

Что СБУ нашли у представителей запрещенных партий

Обыски членов запрещенных партий прошли в трех городах Украины

В результате следственно-оперативных действий обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Выявили также склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов. В них последователи Кремля призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и дают "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине.

"По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины", — говорят в СБУ.

Все изъятое правоохранители отправили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.   В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как ранее говорилось на портале "Комментарии", Служба безопасности Украины обнаружила еще одного коллаборанта среди бывших депутатов "Партии регионов" и объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности. В сотрудничестве с врагом, по данным СМИ, обвиняется Игорь Марков. А в Офисе генпрокурора утверждают, что украинский нардеп VII созыва, житель города Одессы, еще в 2014 году уехал на российскую территорию, где активно сотрудничал с врагами, тем самым нанося ущерб суверенитету и независимости Украины. Как писал портал "Комментарии", 8 июня на заседании суд рассмотрел административное дело по иску Министерства юстиции к политической партии "Оппозиционный блок" о запрете деятельности политической партии. Часть исковых требований была утверждена.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-provela-obshuky-u-predstavnykiv-zaboronenykh-politychnykh-partii-znaishly-zbroiu-heorhiivski-strichky-ta-rosiiski-prapory
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