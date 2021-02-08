Что происходит между Коломойским и Палицей: ситуация накалилась

В Телеграмм-каналах прошла информация, что лидер "За майбутне" Игорь Палица дрейфует от олигарха Игоря Коломойского, а в своем окружении якобы рассказывает о постоянных конфликтах. "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли Палица может отойти от всё более токсичного Коломойского.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Коломойский — антиобраз, который не дает партии двигаться вперед"

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко обращает внимание, что в Телеграмм-каналах доступны пиар-опции как и в сотрудничестве с рядом СМИ. То есть, определенные Телеграмм-каналы, особенно анонимные, "топят" за те или иные политсилы.

"К примеру, явно видно, что Шарий покупает контент на "Легитимном", — отмечает Екатерина Одарченко. — Что касается ситуации с якобы отходом Палицы от Коломойского… Думаю, в партии "За майбутне", которая показала довольно низкие результаты на местных выборах, провели фокус-группы. И по результатам исследования выяснили, что Коломойский — антиобраз, который не дает партии двигаться вперед. Потому и вбрасываются версии, что между Палицей и Коломойским некий конфликт. Чтобы партия "За майбутне" не отождествлялась с Коломойским, максимально отодвигалась от его негативного образа".

Эксперт напоминает, что в свое время партия УКРОП разделилась на две группы. Одна имела конфликт с Коломойским, а другая — группа Палицы — взяла на себя сперва руководство УКРОПом, а потом создала "За майбутне".

"Вряд ли вероятно реальное отхождение Палицы от Коломойского, — продолжает Екатерина Одарченко. — Я сомневаюсь, что Палица имеет достаточно ресурсов, чтобы вести всеукраинскую кампанию, не имея поддержки на том же канале 1+1 Коломойского. Вряд ли в партии есть активисты. Скорее — это проект, имеющий несколько доноров. Такие проекты выглядят мощно, но могут легко разбиться, они хрупкие. Как только финансирование прекращается, никакой партийной работы уже не происходит. Нет людей, которые верят в какие-то идеи, да и идей как таковых нет".

"Можно предположить, что слухи распускает сам Палица"

"Громкие ссоры и политические разводы – не редкость в украинской политике. Пример Коломойского и Бориса Филатова буквально перед глазами, — отмечает исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов. — Однако в случае с Игорем Палицей недостаточно просто слухов. Он не только бизнес-партнер, но и смотрящий за политическим проектом Коломойского "За будущее". В партию влили астрономическую сумму — и вряд ли Коломойский просто так отпустит этот проект".

По словам политэксперта, в этом случае для ссоры нужны очевидные причины и очевидные последствия такого развода. Например, политика "1+1" не изменилась по отношению к Палице.

"А причиной слухов может быть непривычная резкость США, которые уже успели ввести санкции против ряда украинских граждан, среди которых есть и Александр Дубинский, приближенный к Коломойскому. Если же учесть расследования, которые ведутся в США против самого Коломойского, у Палицы есть причины волноваться, — считает Александр Леонов. — Поэтому можно предположить, что слухи распускает сам Палица. Впрочем, если у правоохранителей США будут основания для привлечения к ответственности не только Коломойского, но и его партнеров, слухи вряд ли окажут серьезное влияние на окончательное решение".

Напомним, эксперты оценили итоги дела на 6 миллиардов в Стокгольмском арбитраже. Известно, кто и зачем сливает Коломойского.

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