Что происходит между Коломойским и Палицей: ситуация накалилась

Язык
Coinspot 08.02.2021
BTC/USD
43759.79
ETH/USD
1704.09
LTC/USD
161.14
НБУ 08.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Телеграмм-каналах прошла информация, что
лидер "За майбутне" Игорь Палица дрейфует от олигарха
Игоря Коломойского, а в своем окружении якобы рассказывает о постоянных
конфликтах. "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли Палица может
отойти от всё более токсичного Коломойского.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава
Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко обращает
внимание, что в Телеграмм-каналах доступны пиар-опции как и в сотрудничестве с
рядом СМИ. То есть, определенные Телеграмм-каналы, особенно анонимные, "топят"
за те или иные политсилы.
"К примеру, явно видно, что Шарий покупает
контент на "Легитимном", — отмечает Екатерина Одарченко. — Что касается
ситуации с якобы отходом Палицы от Коломойского… Думаю, в партии "За
майбутне", которая показала довольно низкие результаты на местных выборах,
провели фокус-группы. И по результатам исследования выяснили, что Коломойский —
антиобраз, который не дает партии двигаться вперед. Потому и вбрасываются
версии, что между Палицей и Коломойским некий конфликт. Чтобы партия "За
майбутне" не отождествлялась с Коломойским, максимально отодвигалась от
его негативного образа".
Эксперт напоминает, что в свое время партия
УКРОП разделилась на две группы. Одна имела конфликт с Коломойским, а другая —
группа Палицы — взяла на себя сперва руководство УКРОПом, а потом создала
"За майбутне".
"Вряд ли вероятно реальное отхождение Палицы
от Коломойского, — продолжает Екатерина Одарченко. — Я сомневаюсь, что Палица
имеет достаточно ресурсов, чтобы вести всеукраинскую кампанию, не имея
поддержки на том же канале 1+1 Коломойского. Вряд ли в партии есть активисты.
Скорее — это проект, имеющий несколько доноров. Такие проекты выглядят мощно,
но могут легко разбиться, они хрупкие. Как только финансирование прекращается,
никакой партийной работы уже не происходит. Нет людей, которые верят в какие-то
идеи, да и идей как таковых нет".
"Громкие ссоры и политические разводы – не редкость
в украинской политике. Пример Коломойского и Бориса Филатова буквально перед
глазами, — отмечает исполнительный директор в Центре прикладных политических
исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов. — Однако
в случае с Игорем Палицей недостаточно просто слухов. Он не только
бизнес-партнер, но и смотрящий за политическим проектом Коломойского "За
будущее". В партию влили астрономическую сумму — и вряд ли Коломойский просто
так отпустит этот проект".
По словам политэксперта, в этом случае для
ссоры нужны очевидные причины и очевидные последствия такого развода. Например,
политика "1+1" не изменилась по отношению к Палице.
"А причиной слухов может быть непривычная
резкость США, которые уже успели ввести санкции против ряда украинских граждан,
среди которых есть и Александр Дубинский, приближенный к Коломойскому. Если же
учесть расследования, которые ведутся в США против самого Коломойского, у
Палицы есть причины волноваться, — считает Александр Леонов. — Поэтому можно
предположить, что слухи распускает сам Палица. Впрочем, если у правоохранителей
США будут основания для привлечения к ответственности не только Коломойского,
но и его партнеров, слухи вряд ли окажут серьезное влияние на окончательное
решение".
Напомним, эксперты оценили итоги дела на 6
миллиардов в Стокгольмском арбитраже. Известно, кто и зачем сливает
Коломойского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости