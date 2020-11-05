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Главная Новости Политика Скандалы Четыре члена Большой палаты КСУ объявили бойкот, отказавшись присутствовать на заседаниях
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Четыре члена Большой палаты КСУ объявили бойкот, отказавшись присутствовать на заседаниях

Работа Большой Палаты КСУ заблокирована

сегодня, 16:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Четыре члена Большой палаты Конституционного суда "объявили бойкот". Судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак отказались посещать заседания высшего судового органа Украины в знак протеста в отношении событий, которые развиваются на данный момент вокруг КСУ. Кроме того, они придерживаются мнения, что нельзя обнародовать в СМИ проекты решений КСУ.

Четыре члена Большой палаты КСУ объявили бойкот, отказавшись присутствовать на заседаниях

Известно, что именно эти судьи КСУ отказались голосовать за принятие решения касательно е-декларирования. 

Исходя из этого, деятельность Большой палаты КСУ не сможет осуществляться, ведь согласно украинского законодательства, рассмотрение правомерности принятия законов, актов президента, Правительства и Парламента должны одобрить не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четверых членов суда от участия в заседаниях заблокирует работу Большой палаты.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украине удалось спасти доверие международных партнеров, пошатнувшееся из-за скандального решения КСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября. 



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Источник: https://news.liga.net/politics/news/chetvero-sudey-ksu-otkazalis-hodit-na-zasedaniya-eto-zablokiruet-rabotu-bolshoy-palaty
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