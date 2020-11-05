Как скандал с КСУ отразился на доверии Запада к Украине: ответ МИД

Украине удалось спасти доверие международных партнеров, пошатнувшееся из-за скандального решения КСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

Министр заявил, что есть решимость и у президента Владимира Зеленского, и у правительства, и, в частности, Министерства иностранных дел сделать все для того, чтобы антикоррупционная структура в Украине существовала и функционировала должным образом. По мнению главы МИД, совместными усилиями можно устранить любые возможности для демонтажа важных реформ, принятых в этом году — открытие рынка земли, банковская реформа.

"Украина была на грани системных серьезных проблем, порожденных одним решением Конституционного суда Украины, — заявил Кулеба. — Лавину удалось остановить, она не "сошла"".

Министр говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства в намерениях сохранить антикоррупционную систему. Кулеба отметил, что дальше нужно так же быстро на системной основе решить эту проблему с помощью решения парламента. Министр выразил надежду, что депутаты проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.

"Если парламент не примет эти решения, КСУ сохранит возможность так же разрушить другие важные реформы, как это было с системой декларирования — у нас будет фундаментальный кризис доверия в отношениях с западными партнерами", — сказал глава МИД.

Сейчас, резюмировал Кулеба, доверие спасли. МИД рассчитывает, что нардепы будут чувствовать ответственность момента и Украине удастся выйти из кризиса, укрепив отношения с международными партнерами.

Напомним, судья КСУ заявил, что Зеленскому за сказанное "светит" 150 лет за решеткой.

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