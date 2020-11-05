Как скандал с КСУ отразился на доверии Запада к Украине: ответ МИД

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Таисия Ерохина
Украине удалось спасти доверие международных партнеров, пошатнувшееся из-за скандального решения КСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.
Министр заявил, что есть решимость и у президента Владимира Зеленского, и у правительства, и, в частности, Министерства иностранных дел сделать все для того, чтобы антикоррупционная структура в Украине существовала и функционировала должным образом. По мнению главы МИД, совместными усилиями можно устранить любые возможности для демонтажа важных реформ, принятых в этом году — открытие рынка земли, банковская реформа.
Министр говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства в намерениях сохранить антикоррупционную систему. Кулеба отметил, что дальше нужно так же быстро на системной основе решить эту проблему с помощью решения парламента. Министр выразил надежду, что депутаты проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.
Сейчас, резюмировал Кулеба, доверие спасли. МИД рассчитывает, что нардепы будут чувствовать ответственность момента и Украине удастся выйти из кризиса, укрепив отношения с международными партнерами.
Напомним, судья КСУ заявил, что Зеленскому за сказанное "светит" 150 лет за решеткой.
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