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Главная Новости Политика Скандалы Бывший пограничник получил подозрения по делу Порошенко
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Бывший пограничник получил подозрения по делу Порошенко

По данным следствия, пограничник якобы дал указание в 2018 году пропустить семью пятого президента Украины

сегодня, 10:51
Автор:

Владимир Лавский
Бывший пограничник получил подозрения по делу Порошенко

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконному пропуску через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, пятого президента Украины Петра Порошенко и лиц, сопровождавших его. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

"На данный момент следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных политиков и чиновников с нарушением нужной процедуры паспортного и таможенного контроля", - идет речь в заявлении. 

Отмечается, что в сейчас круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала на границе Украины, устанавливается. 

В случае доказательства вины, бывшему пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее писали "Комментарии", народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета  по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний гарант Петр Порошенко позвонил в Кремль, чтоб поздравить Владимира Путина с Днем России. 



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