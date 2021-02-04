Глава СНБО резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями

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Таисия Ерохина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки ряда каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны. Возможна была бы работа в Великобритании и США во время этой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на "свободу слова"? Такие вопросы поставил Данилов на своей странице в Facebook.
Блокировка ряда каналов в Украине. Фото из открытых источников
Такая реакция Данилова появилась в ответ на обеспокоенность ряда международных и национальных организаций, которые поднимают вопросы свободы слова и прав журналистов. Реакции в СНБО назвали ожидаемыми, но призвали детально изучить проблему.
Именно телевидение Данилов считает одним из инструментов гибридного оружия РФ в борьбе против Украины. По данным СНБО, финансирование этих телеканалов фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.
Как заявил глава СНБО, на Украину напали, и поэтому единственно правильное намерение — это действовать для сохранения государства и независимости.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее обещал не запрещать каналы, назвал блокирование каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них медиаресурсы. Эксперты рассказали, какие истинные мотивы гаранта по блокированию ряда телеканалов.
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тоня
сегодня, 18:03
опзж це проросійська партія...