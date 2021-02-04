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Главная Новости Политика Скандалы Глава СНБО резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями
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Глава СНБО резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями

Секретарь СНБО Данилов объяснил, почему речь не идет о наступлении на свободу слова

сегодня, 17:38
Автор:

Таисия Ерохина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки ряда каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны. Возможна была бы работа в Великобритании и США во время этой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на "свободу слова"? Такие вопросы поставил Данилов на своей странице в Facebook.

Глава СНБО резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями

Блокировка ряда каналов в Украине. Фото из открытых источников

Такая реакция Данилова появилась в ответ на обеспокоенность ряда международных и национальных организаций, которые поднимают вопросы свободы слова и прав журналистов. Реакции в СНБО назвали ожидаемыми, но призвали детально изучить проблему.

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым — война", — говорится в сообщении.

Именно телевидение Данилов считает одним из инструментов гибридного оружия РФ в борьбе против Украины. По данным СНБО, финансирование этих телеканалов фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

Как заявил глава СНБО, на Украину напали, и поэтому единственно правильное намерение — это действовать для сохранения государства и независимости.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее обещал не запрещать каналы, назвал блокирование каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них медиаресурсы. Эксперты рассказали, какие истинные мотивы гаранта по блокированию ряда телеканалов.


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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1132694787144770?__cft__[0]=AZUry3sGPzarSNz1n186SAS9DDe7YlmYGGLzGOFjOUKtTzaW6Y8pYjcPiLDA05XJj4DmyTUGOzG7MMlntCWf2vggpALzZhRkN7O3u-408kWZU-rTm3SHU_zqaq_PnkXTT8Y&__tn__=%2CO%2CP-R
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