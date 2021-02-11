Блокирование каналов Медведчука: почему Верховный Суд отклоняет иски представителей ОПЗЖ

Верховный Суд Украины начал выносить решение по искам, которыми пытались опротестовать введение указом президента Владимира Зеленского санкций против каналов Виктора Медведчука. Почему приняты именно такие постановления? Как события могут развиваться дальше? Что могут предпринять те, кто борется за отмену санкций и те, кто хочет их ужесточения? Ответы на эти и другие вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Каналы Медведчука vs Верховный Суд. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Роль третьих лиц

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко поясняет: "Иски, которые отклонил Верховный Суд, были поданы не представителями ОПЗЖ, попавшими под санкции, не телеканалами. Это делали другие субъекты, которых вопрос санкций прямо не касался".

По словам эксперта, с процедурной точки зрения цель привлечения "третьих лиц" с самостоятельными требованиями – затормозить рассмотрение вопроса людей, которых реально касается проблема (в нашем случае – указ и санкции).

"Потому решение ВС достаточно логично. И процесс будет продолжен. Это не точка, даже не запятая", – подчеркивает Богдан Бондаренко.

Кто и почему подает иски

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец подчеркивает, что первый иск был оставлен без движения (по делу № 9901/22/21).

"Он в десятидневный срок должен быть исправлен истцом, не приведшим обоснований нарушения указом Зеленского прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд, – поясняет эксперт. – В деле № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску. ВС логично отметил, что заявления подано в интересах и в защиту прав других лиц (владельцев телеканалов), а не того, кто собственно подал иск. То же самое – еще с одним подобным иском. То есть, обращаются лица, которые прямо не связаны с собственником телеканала. И не могут объяснить, в чём собственно нарушены права тех, кто подает иски. Похоже, эти подачи связаны с желанием неких лиц прорекламировать себя. Получает неуклюже".

Ростислав Кравец считает, что сам попавший под санкции Тарас Козак и связанные с ним телеканалы не спешат с исками, потому что понимают – быстрое решение в Украине они не получат, исходя из примеров предыдущих санкций, которые оспариваются годами.

"Возможно, Козак и телеканалы пойдут в Европейский суд по правам человека. Не исключаю и политического решения. Могут быть какие-то договоренности о перепродаже каналов другим лицам. В Украине такое периодически происходит, особенно после давления на собственников того или иного бизнеса", – подчеркивает Ростислав Кравец.

Напомним, номинальный владелец заблокированных решением СНБО телеканалов "Украина 112", "Zik" и "NewsOne" Тарас Козак получил деньги на их приобретение от своей гражданской жены. Такую информацию сообщают представители Центра противодействия коррупции, которые детально изучили финансовое состояние и банковские операции депутата.

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