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Верховный суд прокомментировал иски против указа Зеленского о блокировании телеканалов Медведчука

9 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда вынес решения по делам № 9901/22/21 и № 9901/23/21 по искам граждан, оспаривающих указ президента Владимира Зеленского

сегодня, 22:48
Автор:

Ольга Чародий

Попытка обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам 112, NewsOne и ZIK в Верховном суде закончилась неудачей.

Верховный суд прокомментировал иски против указа Зеленского о блокировании телеканалов Медведчука

Верховный суд (фото из открытых источников)

Как сообщает пресс-служба суда в Facebook, 9 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда вынес решения по искам граждан, оспаривающих указ президента.

Первое исковое заявление оставлено без движения, а истец в 10-дневный срок должен устранить недостатки. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, за защитой которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал основания для привлечения СНБО, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" для участия в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика.

Постановлением по второму делу отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах юрлиц, являющихся владельцами телеканалов. По поводу третьего иска с подобными требованиями Кассационный админсуд должен принять решение в течение пяти дней.

Ранее указ Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов снова обжаловали в Верховном суде.  Иск был подан харьковским юристом – членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

 Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Кроме того, как считает политик, закрытые в Украине телеканалы зарабатывали на войне на Донбассе.


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Источник: https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/895622061212680
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