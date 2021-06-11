Бизнес в РФ и уголь из оккупированного Донбасса: что Геращенко рассказал о Порошенко

Петр Порошенко, когда был избран президентом Украины, должен был избавиться от своего бизнеса, который работал на территории страны-агрессора, однако не сделал этого. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть", комментируя заявление пятого президента Украины Петра Порошенко относительно того, что можно было бы обойтись в вопросе обмена пленными без Виктора Медведчука, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информируют "Комментарии".



Антон Геращенко. Фото: скриншот видео ТК "1+1"

"Мог ли бы Уинстон Черчилль отражать атаки фашистов на Великобританию, если бы у него тоже была кондитерская фабрика где-то под Берлином? Пожалуй, нет. Многие советовали Петру Алексеевичу свою кондитерскую фабрику передать в детский фонд ООН — ЮНИСЕФ, чтобы доходы от нее шли бы, например, на помощь Донбасса, детям Крыма. Он на это не пошел", — заявил Геращенко.

По его словам, "пленки Медведчука" объясняют, почему оппозиционному политику Виктору Медведчуку удавались манипуляции с Петром Порошенко во времена его президентства.

"Его просто держали на "крючке" из-за этой Липецкой кондитерской фабрики. Она работала и приносила прибыль до октября 2017 года. А почему? Потому что для этого нужно было идти на компромисс. На компромиссы, чтобы отдавать россиянам — "Роснефти" — трубопровод, который только сейчас, в феврале этого года, был арестован решением СНБО", — пояснил свое мнение заместитель министра внутренних дел Украины.

Еще одна уступка Порошенко России — покупка угля из оккупированного Донбасса, отметил Геращенко.

"У российской стороны, оккупировавшей Донбасс, была большая проблема — они захватили наш Донбасс силой, и стал вопрос — а что делать украинским шахтерам, которые добывали уголь? Мы тогда, правительство Яценюка, начали закупку угля в Южной Африке. Пришло несколько кораблей из Южной Африки. Мы могли бы не покупать из Донбасса уголь у террористов, но Служба безопасности под руководством Петра Алексеевича Порошенко в 2014 году начала ряд уголовных дел, и сорвала поставки из ЮАР, а сам Петр Алексеевич говорил, что этот уголь не такой, что он неправильно горит. В результате сотни миллионов долларов были уплачены на оккупированной территории", — рассказал Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первого президента Украины Леонида Кравчука пятый президент государства Петр Порошенко обвинил в распределении украинского госимущества в пользу России. Порошенко заявил, что трубопровод "Самара — Западное направление" отошел России еще во время президентства Леонида Кравчука при распределении имущества Советского Союза.

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