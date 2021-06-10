"Труба Медведчука": в чем Порошенко обвинил Кравчука

Трубопровод "Самара — Западное направление" отошел России еще во время президентства Леонида Кравчука при распределении имущества Советского Союза. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".



Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"

"Труба находилась в собственности России более 20 лет, потому что еще во время каденции Леонид Макарыча Кравчука происходил раздел имущества — что идет в Россию, а что — идет в Украину. И эта труба, согласно этому распределению, по решению тогдашнего президента Кравчука попала в Россию", — заявил Порошенко.

По его словам, этот газопровод был "российской собственностью" со времен президентства Кравчука, а вернуть в государственную собственность Украины якобы пытались в 2014 году, когда он стал президентом. Порошенко также заявил, что журналисты об этом "знали" и молчали, поэтому, по его мнению, "это манипуляция". Он отметил, что не будет комментировать "пленки или тезисы Путина, Суркова, Козака, Медведчука" и других, а будет комментировать только свои разговоры и документы СНБО во времена его президентства.

"Украинское правительство согласно этих решений пошло в суд и в Верховном суде защищало украинскую собственность. У нас есть третья ветвь власти — судебная система. И борьба продолжалась, мне кажется, вплоть до 2017 года... И сейчас, после громких реляций Зеленского — в конце-концов, санкции — не санкции, а Фонд госимущества решил пойти в суд", — заявил Порошенко.

При этом он считает, что украинской власти рано говорить о какой-то победе в этом вопросе.

"Я не понимаю, почему до решения суда отмечается победа, когда от возможного Медведчука, который поставлял продукцию, мне кажется, я не убежден и не знаю этого, но мне кажется "Лукойлу", переключение, как это делается сейчас, — когда трубу отдали в управление Коломойскому и печально известному господину Лазорко, который скрывался от правосудия во время моей каденции в Лондоне. и поставляя нефть компании "Роснефть" господина Сечина — правой руки и "кошелька" Путина, который сейчас занимается этими поставками", — высказался Порошенко.

Напомним, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". В тот же день СНБО ввел санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Топливо, а это около 20% украинского рынка дизельного топлива, которое идет по этому нефтепроводу из России, поставляется через группу Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого СМИ связывают с Медведчуком. В марте 2021 года в Минэкономики Украины заявили, что объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, полностью заменят из других альтернативных источников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!