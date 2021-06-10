"Труба Медведчука": в чем Порошенко обвинил Кравчука

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Наталья Некрасова
Трубопровод "Самара — Западное направление" отошел России еще во время президентства Леонида Кравчука при распределении имущества Советского Союза. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".
Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"
По его словам, этот газопровод был "российской собственностью" со времен президентства Кравчука, а вернуть в государственную собственность Украины якобы пытались в 2014 году, когда он стал президентом. Порошенко также заявил, что журналисты об этом "знали" и молчали, поэтому, по его мнению, "это манипуляция". Он отметил, что не будет комментировать "пленки или тезисы Путина, Суркова, Козака, Медведчука" и других, а будет комментировать только свои разговоры и документы СНБО во времена его президентства.
При этом он считает, что украинской власти рано говорить о какой-то победе в этом вопросе.
Напомним, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". В тот же день СНБО ввел санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Топливо, а это около 20% украинского рынка дизельного топлива, которое идет по этому нефтепроводу из России, поставляется через группу Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого СМИ связывают с Медведчуком. В марте 2021 года в Минэкономики Украины заявили, что объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, полностью заменят из других альтернативных источников.
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