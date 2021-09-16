Билецкий обозвал Арестовича фиктивным экспертом и рассказал, чем он на самом деле занимается в ОП

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий решил не подбирать высокие сентенции, выражаясь в адрес советника Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в прямом эфире телеканала "Украина 24". В порыве спора Билецкий не сдержал эмоций и назвал Арестовича клоуном, который лишь выдает из себя великого эксперта и аналитика, а на самом деле таковы не является. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".

Андрей Билецкий Фото: Апостроф

Скандал разгорелся в программе "Ток-шоу №1". Андрей Билецкий заявил, что Алексей Арестович хороший актер и лишь выдает из себя знатного эксперта. Затем глава Нацкорпуса заявил, что они оба знают, что Арестович клоун и в Офисе президента взяли его на работу не как консультанта по коммуникациям, а как человека, который обязан троллить тех, на кого укажет Банковая. Затем Билецкий несколько успокоился и предложил далее не переходить на личности.

Алексей Арестович в ответе не остался. Он назвал Билецкого убийцей, припомнив тому, чем он на самом деле занимался во время АТО. Ну, а дальше спорт перерос в настоящую перепалку. Когда оба спикера уже не реагировали на просьбы ведущего успокоиться и снизить тон, поскольку программа выходит в прямом эфире. Когда спор закончился, то еще долгое время Билецкий и Арестович обменивались едкими высказываниям друг о друге.

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