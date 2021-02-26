Баканов рассказал, что будет после публикации разговора Медведчука и Суркова

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал публикацию записи разговора, где якобы фигурируют действующий нардеп Виктор Медведчук и тогдашний помощник президента России Владислав Сурков. Об этом глава СБУ сообщил в эфире передачи "Право на власть".

Фото: Google

По его словам, Служба безопасности обработает данные записи и проведет необходимую экспертизу разговора, где якобы общаются Медведчук и Сурков.

Баканов сказал, что запись необходимо легализировать, так как сегодня она не может быть представлена в качестве надлежащего доказательства. Глава СБУ отметил, что для этого специалисты проведут процессуальные действия и экспертизу.

О дальнейших шагах Баканов сказать не мог, однако отметил, что через несколько дней все станет известно.

25 февраля в СМИ опубликовали запись телефонного разговора, где якобы общаются нардеп Виктор Медведчук и помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Сама запись датирована концом 2014 года.

На записях человек с голосом Медведчука обсуждает с собеседником (якобы Сурковым) поставки электроэнергии в оккупированный Крым через компании-прокладки.

Также в разговоре якобы Медведчук говорит Суркову о том, что президент Петр Порошенко предложил ему поучаствовать в обмене пленными, а президент России Владимир Путин это одобрил.

Владислава Суркова называют архитектором войны России против Украины. Именно он считается автором плана "Новороссия", который предусматривает создание "народных республик" и развал украинского государства.

Ранее "Комментарии" сообщали о визите Зеленского в США и встрече с Байденом.

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Источник: https://censor.net/ru/n3250199

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