Важно помнить, что Украина не начинала войну, которую теперь так хочет закончить президент США Дональд Трамп. Ее начала Россия. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на республиканского политика, бывшего вице-президента США Майка Пенса, занимавшего эту должность во время предыдущего президентского срока Трампа. Пенс не согласился с утверждением, что войну начала Украина и косвенно обвинил американского лидера во лжи, отметив, что для мира нужна правда.

Трампом недовольны не толко в Украине - здравые республиканцы напомнили президенту, кто есть кто в украинской войне. Коллаж: портал "Комментарии"

"Господин президент, Украина не "начала" эту войну. Россия начала ничем не спровоцированное и жестокое вторжение, в результате которого погибли сотни тысяч человек. Дорога к миру должна быть построена на правде", – написал Пенс.

Он также разместил заголовок новости протрамповского ресурса Fox News за 24 февраля 2022 года, который гласит, что "Россия вторглась в Украину, совершив крупнейшее нападение в Европе со времен Второй мировой войны".





Президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля писал портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера уже были сигналы (от США), что РФ — жертва. Это что-то новое", — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он бы хотел, "чтобы было больше правды у команды Трампа".

Напомним, Трамп дважды за последние два дня атаковал Зеленского. В том числе он заявил, что украинский президент - "диктатор без выборов" и с рейтингом поддержки 4%. Украинский лидер в ответ заявил, что его свежий рейтинг поддержки 57%. Вице-премьер Михаил Федоров уже успел выяснить, что рейтинг Зеленского выше рейтинга Трампа в Америке. А сам президент Украины анонсировал замеры рейтингов доверия других мировых лидеров.

"Комментарии" писали, что Украине, по данным президента Украины Владимира Зеленского, вооружения для войны с Россией обошлись в 320 миллиардов долларов. На долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов (это ЕС и США), 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил украинский лидер.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года, и еще 31,5 млрд — финансовая помощь в бюджет. Трамп же 19 февраля озвучил новые цифры. Якобы США потратили на войну в Украине 350 миллиардов долларов, а Европа — 150 миллиардов.