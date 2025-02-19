Зеленский заявил о новом неожиданном сигнале из США: что он меняет в войне

Россияне очень радуются переговорам с США — это именно то, к чему стремился российский правитель Владимир Путин в своих мечтах выбраться из международной изоляции. Более того, президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп все более внятно заявляет, что Украина, с его точки зрения, виновата, что война началась. Коллаж: Комментарии

"Вчера уже были сигналы (от США), что РФ — жертва. Это что-то новое", — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он бы хотел, "чтобы было больше правды у команды Трампа".

"Потому что все это точно положительно на Украину не влияет. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. И я думаю, что Путин и россияне, они очень радуются", — сказал президент.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский скорректировал озвученную президентом США Дональдом Трампом информацию о том, что рейтинг действующего президента Украины всего 4%. Украинский лидер заявил, что "поменять его прямо сейчас не удастся", потому что доверяют ему, по свежим данным, 57% украинцев.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор . Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.