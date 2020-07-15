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Австрийский профессор уличил Путина во лжи насчет украинского языка

Ученый Михаэль Мозер ответил на слова Владимира Путина о том, что украинский язык "разыграли" накануне войны спецагенты Австрии

сегодня, 12:05
Автор:

Елена Волкова
Австрийский профессор уличил Путина во лжи насчет украинского языка

Президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до  XIII століття у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в  XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер. Об этом пишет "Укринформ".

“Как президент Международной ассоциации украинистов, я бы предложил господину президенту РФ сосредоточиться на внутренних политических вопросах в России. Потому что он, действительно, уже пытается быть и "историком", и "языковедом", хотя это ему, конечно, не удается. Потому что ни один специалист не будет воспринимать всерьез его высказывания в области истории или языкознания. Могу и менее дипломатично сказать: это - ерунда, скучные и неинтересные. С наукой не имеют ничего общего”, - считает Мозер. 


Эксперт уверяет, что никакой древнерусской языковой единства не существовало. Что же касается диалектов, с помощью которых общались на Руси, они были хоть и похожи, но все же различались между собой.

“Разница между украинской и российской всегда была, просто со временем углублялась, - уверен ученый. - Конечно, не было никакого специального органа, который бы работал над развитием украинского языка! Над украинским языком работали сами украинцы”.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что испорченные отношения с Украиной вовсе не стали результатом аннексии полуострова Крым в марте 2014 года.


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