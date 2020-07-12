Путин уверен, что разногласия с Украиной скоро "спадут, как пена"

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что испорченные отношения с Украиной вовсе не стали результатом аннексии полуострова Крым в марте 2014 года. Об этом политик рассказал в интервью на телеканале "Россия-24", передает агентство "РБК-Украина".

Так, по мнению Путина, шестилетний конфликт России с Украиной и фактический разрыв дипломатических отношений имеет другую природу, а вовсе не произошел из лозунга прокремлевских элит: "Крым наш!".

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано. Кроме того, я уверен, что скоро вся эта пена (негатив между двумя странами,- прим. ред) спадет", - заключил российский гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне украинский МИД направил ноту протеста в Москву в связи с проведением всероссийского военного парада в Севастополе, что нарушает нормы международного права.

"Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта в соответствии с пунктом 2 "Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений" от 12.02.2015 и пунктом 2 "Дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно)", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.



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