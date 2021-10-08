Железняк о борьбе с олигархами: самолет с США сел с президентом, уже никто никуда не спешит

Борьба Банковой и монобольшинства с олигархами куда-то быстро улетучилась и в Верховной Раде "Слуге народа" добавляют голоса те депутаты и группы, которых связывают с олигархами. Как передает издание "Комментарии" такое мнение во время подхода к СМИ в кулуарах Верховной Рады высказал голова фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Фото из открытых источников

Сегодня во время назначения спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука "слуги народа" снова не обошлись без голосов депутатских групп "Доверие" и "За будущее", которые связывает с некоторыми олигархами. Комментируя информацию Ярослав Железняк отметил, что это показательна история и на самом деле нет никакой реальной борьбы с олигархами. В подтверждение своих слов политик заявил, что никто практически уже ничего не знает, что происходит с законом об олигархах, который так экстренно пытались принять.

"Я до сих пор не знаю, какая его дальнейшая судьба. Хорошо известно, что были попытки фальсификацией. Хотелось бы увидеть итоговый текст документа. Если пройдёт текст с одной статьёй 5, то это откровенный подлог. Я за последнюю неделю не слышал, чтобы была какая-то острая или не острая необходимость, чтобы закон отправили на подпись президенту. Все об этом забыли, как только самолёт с президентом сел с США, уже никто никуда не спешит. Зачем было насиловать регламент и парламентаризм никто не понимает", – отметил нардеп.

Он добавил, то же самое касается и относительно других вопросов, например, то, что сейчас рассматривается бюджет. Это происходит тоже не по регламенту. Никто не видел, что парламент утверждал повестку дня, никто не собирался на Согласительный совет.

"Мы живём со вчерашнего дня в новой реальности, когда так позорно увольняли Разумкова, то ожидать, что кто-то будет придерживаться регламента не стоит. Мы как оппозиция не удивляемся тому, что происходят такие нерегламентные изменения", – отметил Железняк.

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