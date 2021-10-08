Железняк о борьбе с олигархами: самолет с США сел с президентом, уже никто никуда не спешит

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Кравцев Сергей
Борьба Банковой и монобольшинства с олигархами куда-то быстро улетучилась и в Верховной Раде "Слуге народа" добавляют голоса те депутаты и группы, которых связывают с олигархами. Как передает издание "Комментарии" такое мнение во время подхода к СМИ в кулуарах Верховной Рады высказал голова фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Ярослав Железняк Фото из открытых источников
Сегодня во время назначения спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука "слуги народа" снова не обошлись без голосов депутатских групп "Доверие" и "За будущее", которые связывает с некоторыми олигархами. Комментируя информацию Ярослав Железняк отметил, что это показательна история и на самом деле нет никакой реальной борьбы с олигархами. В подтверждение своих слов политик заявил, что никто практически уже ничего не знает, что происходит с законом об олигархах, который так экстренно пытались принять.
Он добавил, то же самое касается и относительно других вопросов, например, то, что сейчас рассматривается бюджет. Это происходит тоже не по регламенту. Никто не видел, что парламент утверждал повестку дня, никто не собирался на Согласительный совет.
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