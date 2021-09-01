Правительство «по-тихому» провело конкурс в еще один контролирующий орган: Ярослав Железняк раскрыл подробности

В правительстве решили скрыть проведение конкурса с формирования Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности, перед этим похваставшись, что конкурс такой состоится. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook написала глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Фото: фейсбук Ярослава Железняка

Нардеп отмечает, если у кого-то из наших соотечественников есть желание кому-то устроить приятный сюрприз, но нет понимания, как сохранить это в тайне, то лайфхак Кабинета Министров может очень быть кстати. Он состоит в следующем: изначально 18 августа правительство приняло постановление, которым был сформирован порядок формирования Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности. Каждый желающий на протяжении 5 дней мог подать документы для участия в конкурсе, но потом правительство решило сократить срок подачи документов с 5 до 3 дней.

Железняк отмечает, далее на сайте правительства впервые появилось объявление о том, что можно подавать документы до 18.00 1 сентября лишь 30 августа. По странному стечению обстоятельств это объявление не попало не в ленту новостей правительства, ни в какие-то соцсети, ни в СМИ.

"Все – как бы и сообщили, но лишний раз никто не знает. Цель достигнута. Если бы за проведение конкурсов без конкурсов выдавали медали, организаторы формирования БЭБ уже были бы чемпионами", – написал нардеп.

Он напомнил, что члены Совета общественного контролю при БЭБ входят в конкурсную комиссию из набора детективов, а также в комиссию, которая разбирается в кейсах с дисциплинарными проступками работников БЭБ и решает назначение наказания.

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