Землянский: "Зеленскому нечего ответить на вопросы, которые задает Медведчук"

В Украине последние пять лет оппозиционные силы, в том числе партия "Оппозиционна платформа – За жизнь", были партиями в парламенте. Такое мнение в эфире “112 Украина” озвучил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

"Бинарная система: "мы" и "они". Ты за "белых" или ты за "красных". То есть, парламент – не место для дискуссий. Вы там где-то, на галерке, мы вас не видим и общаться с вами не хотим. Поэтому и шла речь о том, что одним из первых законов должен быть принят "Закон об оппозиции", – пояснил свою мысль эксперт.

Также Землянский коснулся письма председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором тот обращает внимание общества на все обещания власти, которые до сих пор не выполнены.

"С перечнем всего того, что было обещано и чем по идее должен был этот год заниматься парламент, начиная с решения вопроса о мире. Главный вопрос, который стоял перед "слугами народа", не экономический, а вопрос мира. Который тянет за собой в том числе и развитие экономики государства. Он так и не был решен. Вторым вопросом стоял социально-экономический. Все "Роттердамы", "Дюссельдорфы", повышение качества жизни, уровня доходов... Все формулы остались, глобально ничего не изменилось", – продолжил политолог.

В связи с этим Землянский задается вопросом: итоги чего можно подводить, если не решены ключевые вопросы и не выполнены обещания "слуг народа".

"Вся политика на сегодняшний день проводится в логике предшественников "Армавир" – армия, язык, вера. Посмотрите, что сейчас происходит в парламенте, на заявления Офиса президента, со стороны МИД относительно переговоров трехсторонней контактной группы... Чем это отличается от господина Климкина, сидевшего во времена Порошенко в министерстве иностранных дел? И парламент говорит: "А мы ведь ничего не обещали!". На вопросы, которые задает Виктор Медведчук, Зеленскому ответить нечего. Это тупик, это угол, из которого выйти достаточно тяжело", – подытожил Валентин Землянский.

Напомним, 15 июня Виктор Медведчук в своем письме к Владимиру Зеленскому заявил, что успех президента зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды, рассчитывать глава государства может лишь на тех, кто умеет работать, профессионален и хочет добиться необходимого для Украины результата. Также Медведчук назвал три основных вызова, которые на сегодняшний день стоят перед главой государства.

17 июля Медведчук вновь обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором заявил, что для президента настало время решить, с кем он – с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в его защите.

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