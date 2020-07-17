Политолог Гаврилова объяснила рост рейтинга Медведчука и ОПЗЖ

Публикуемые рейтинги электоральных предпочтений украинцев показывают объективную картину, согласно которой оппозиционные политические силы "дышат в спину" пропрезидентской партии "Слуга народа". Такое мнение в эфире 112 Украина выразила политический обозреватель Ирина Гаврилова.

"Еще год назад "Слуга народа" имела почти 75% поддержки, сейчас она скатилась практически в два раза. У партии Виктора Медведчука достаточно серьезно вырос рейтинг и вырос он именно потому, что те, кто надеялся на обещания Зеленского о мире, снижении тарифов, смягчении насильственной украинизации, – перестали доверять красивым обещаниям", – объяснила падение рейтинга "Слуги народа" эксперт.

Гаврилова акцентировала внимание на последовательности и принципиальности одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктора Медведчука.

"Наконец-то стали прислушиваться к тем людям, которые имеют вес, имеют опыт, которые последовательны в своих словах и обещаниях. Виктор Медведчук несколько лет не отступает от позиций "Минска". Он не рассказывает: "Давайте план В, план С, вовлечем Америку, Белоруссию" ... Есть минские соглашения. Поэтому люди начинают верить этой политической силе и происходит переток (политических симпатий украинцев, – Ред.)", – продолжила Ирина Гаврилова.

Политолог отметила также тот факт, что рост популярности ОПЗЖ отображают многие рейтинги, что несомненно говорит об их объективности и правдивости.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что для партии, которую он возглавляет, основной показатель оценки – как идеология политсилы отвечает интересам большинства украинцев.

"Наша партия в этом вопросе тоже находится на первом месте. И опережение здесь идет с большим отрывом от всех остальных партий. Вот это – оценка нашей деятельности на сегодня. Нам очень важно, как действия, предложения, идеи нашей партии воспринимаются людьми. И здесь самой существенной и показательной для нашей партии оценкой является то, что мы на правильном пути, наша идеология отвечает интересам большого количества людей, которые выводят нашу партию во всех этих вопросах на первое место", – сказал Медведчук.

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