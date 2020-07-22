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Среди оппозиции избиратели больше всего доверяют Медведчуку, - соцопрос

Зеленский теряет симпатии среди населения, Медведчук, напротив, укрепляет свои позиции, - политолог

сегодня, 13:00
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Среди оппозиции избиратели больше всего доверяют Медведчуку, - соцопрос

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Свежие рейтинги Центра Разумкова продемонстрировали, что все меньше украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. А вот оппозиционные силы, напротив, отвоевывают позиции. Об этом рассказал в своем блоге политолог Сергей Лозовский. 

Кампанию перед местными выборами "Слуга народа" начинает с потери доверия. Причем, теряет доверие их лидер - президент Владимир Зеленский. 

"Имидж "нового лица" больше не спасает Владимира Зеленского, потому что его баланс доверия/не доверия "ушел в минус". Доверяют президенту - 44 %, не доверяют - 49 %. Как видим, аванс, выданный избирателями на президентских выборах и выборах в Верховную Раду, подошел к концу. Сегодня президенту не доверяет больше людей, чем доверяет", - говорит политолог. 

Упал уровень доверия и к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (39 % доверяют, 45 % нет), премьер-министру Денису Шмыгалю (14 % доверяют, 62 % нет). 

Что касается оппозиции, то уровень недоверия здесь также выше, чем уровень доверия. Но здесь тоже наблюдаются сдвиги. Для некоторых политиков - в положительную сторону. Так, самый высокий уровень доверия среди оппозиционеров сейчас у главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Ему доверяют 20,2 % украинцев. 

"За ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - они примерно на одном уровне. 16,4 % - это фан-клуб Порошенко, 16,7 % у Тимошенко. Справедливости ради, 22,2 % у Святослава Вакарчука, но он уже не имеет отношения к политике, потому что "без боя" покинул Верховную Раду и партию "Голос", - пишет Лозовский. 

Среди тех, кто не доверяет политикам, меньше всего противников также у Медведчука. 

"Его антирейтинг составляет "минус 49,2 %", в то время как у Тимошенко "минус 59,9 %", а у Порошенко вообще "минус 62,4 %", - добавил политолог. 

Что касается государственных органов власти, то самые низкие показатели доверия сейчас у Верховной Рады и Кабмина. Им не доверяет 56,5 % и 50,9 % соответственно. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что политолог Ирина Гаврилова объяснила, почему растет рейтинг Виктора Медведчука. 


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