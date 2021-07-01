Заявление Тимошенко вызвало смех депутатов в Раде: что сказала нардеп

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Елизавета Черных
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сделала заявление в зале парламента, что ее трудно назвать человеком, поддерживающим олигархов. Во время речи народной избранницы ее коллеги взорвались смехом, пишет "Украинская правда".
Юлия Тимошенко - фото из открытых источников
Тимошенко выступала в рамках рассмотрения президентского проекта закона №5599 о борьбе с олигархами в Украине.
Сам проект закона нардеп именовала "трэшем", а также попыткой легализировать представителей олигархии в стране. Кроме того, политик высказалась и о наказаниях для олигархов, назвав их смешными.
Отметим, что Верховная Рада в первом чтении все же приняла законопроект об олигархах. По мнению депутатки и главы партии "Голос" Киры Рудык, их политсила не раз акцентировала внимание на том, что президенту уже сейчас хватает ресурсов для борьбы с олигархами. Нардеп говорит, что не хватает только политической воли, а нынешний "закон об олигархах" противостоять этому явлению не сможет.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что существующий законопроект об олигархах является чисто имиджевым, сделанным для дополнительного пиара власти. Именно поэтому, говорит политик, ОПЗЖ поддерживать этого не будет.
На вопрос о том, есть ли в Украине олигархи, Бойко ответил утвердительно. При этом он считает, что подобный "статус" человеку должны "присваивать" в суде, а не после заседания СНБО.
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