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Заявление Тимошенко вызвало смех депутатов в Раде: что сказала нардеп

Лидер "Батькивщины" считает законопроект о деолигархизации попыткой легализировать представителей олигархии в стране

сегодня, 18:37
Автор:

Елизавета Черных

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сделала заявление в зале парламента, что ее трудно назвать человеком, поддерживающим олигархов. Во время речи народной избранницы ее коллеги взорвались смехом, пишет "Украинская правда".

Заявление Тимошенко вызвало смех депутатов в Раде: что сказала нардеп

Юлия Тимошенко - фото из открытых источников

Тимошенко выступала в рамках рассмотрения президентского проекта закона №5599 о борьбе с олигархами в Украине.

"Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов. Я единственный политик, которого...", — заявила она, прервав речь из-за того, что депутаты начали смеяться и аплодировать. 

"Я рада, что вам это нравится. Я очень рада, что вы сейчас так это встречаете, но я хочу вам сказать, что я — единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму", — продолжила Тимошенко. 

Сам проект закона нардеп именовала "трэшем", а также попыткой легализировать представителей олигархии в стране. Кроме того, политик высказалась и о наказаниях для олигархов, назвав их смешными. 

Отметим, что Верховная Рада в первом чтении все же приняла законопроект об олигархах. По мнению депутатки и главы партии "Голос" Киры Рудык, их политсила не раз акцентировала внимание на том, что президенту уже сейчас хватает ресурсов для борьбы с олигархами. Нардеп говорит, что не хватает только политической воли, а нынешний "закон об олигархах" противостоять этому явлению не сможет.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что существующий законопроект об олигархах является чисто имиджевым, сделанным для дополнительного пиара власти. Именно поэтому, говорит политик, ОПЗЖ поддерживать этого не будет.

На вопрос о том, есть ли в Украине олигархи, Бойко ответил утвердительно. При этом он считает, что подобный "статус" человеку должны "присваивать" в суде, а не после заседания СНБО.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/1/7299096/
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