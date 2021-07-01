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Борьба Зеленского с олигархами: поддержат ли депутаты закон

Некоторые члены парламента считают, что нынешний закон об олигархах не поможет Украине в деолигархизации

сегодня, 14:23
Автор:

Вечканова Елена

В четверг, 1 июля, члены парламента прибыли на внеочередное заседание. Инициатива подобного собрания принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Один из вопросов повестки дня — так называемый "закон о деолигархизации". Что думают о данном документе некоторые нардепы, сообщила парламентская корреспондентка издания "Комментарии" Мария Гергелюк.

Борьба Зеленского с олигархами: поддержат ли депутаты закон

Зеленский созвал Раду для рассмотрения закона про олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Закон является несодержательным"

По мнению депутатки и главы партии "Голос" Киры Рудык, их политсила не один раз акцентировала внимание на том, что президенту уже сейчас хватает ресурсов для борьбы с олигархами. Нардеп говорит, что не хватает только политической воли. А нынешний "закон об олигархах" противостоять этому явлению не сможет.

"Действительно помочь может антиолигархический пакет "Голоса", который направлен на поддержку государства в противостоянии олигархическим монополиям, — утверждает Рудык. — Он состоит из четырех пунктов. Первое — судебная реформа, которая уже началась. Второе — изменения в Налоговый кодекс, чтобы большие предприятия начали платить налоги также, как и малый и средний бизнес".

Также, по словам политика, предложение "Голоса" включает в себя внесение изменения в антимонопольное законодательство и в закон о государственном корпоративном управлении. Последнее, говорит Рудык, одно из самых важных.

"Сейчас правительство пытается обкладывать налогами малый и средний бизнес, чтобы наполнить бюджет. На самом же деле деньги "утекают" из-за некачественного управления госпредприятиями. Должны быть созданы наблюдательные советы, которые четко объяснят, куда и зачем идут финансы", — подчеркивает депутат.

Нынешний же законопроект, по ее словам, направлен лишь на то, чтобы назвать олигархов олигархами, запретить им финансировать партии и приватизировать предприятия. По словам Киры Рудык, никто из олигархов не делает ни одного, ни второго напрямую. Подать же декларацию таким людям, по мнению политика, поможет команда хороших опытных юристов. Поэтому Рудык называет имеющийся на рассмотрении ВР закон несодержательным. "Голос" его поддерживать не будет.

"Украине стоит взять пример с США"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко охарактеризовал законопроекты, вынесенные на голосование внеочередного заседания Рады, как политический мусор.

"Сегодня людей больше всего волнуют тарифы — они опять растут, и борьба с эпидемией — приближается новая волна ковида. Эти бы темы наша партия поддержала бы при рассмотрении в парламенте", — подчеркнул политик.

Закон же о статусе олигархов, по мнению Бойко, вызывает немало вопросов.

"Во-первых, почему бы политикам не начать с себя? Для этого нужно отделить деньги от власти, а именно — перестать выплачивать теневую зарплату в конвертах депутатам "Слуги народа", — утверждает народный депутат. — Во-вторых, почему "тайная канцелярия" СНБО должна определять, кто каким олигархом является? Они уже продемонстрировали свою заангажированность в объявлении санкций против контрабандистов. Снижение потока контрабанды в Украине не произошло, просто половина людей, занимающаяся этим всем, перенастроила свой рынок".

По словам Юрия Бойко, существующий законопроект об олигархах является чисто имиджевым, сделанным для дополнительного пиара власти. Именно поэтому, говорит политик, "ОПЗЖ" поддерживать этого не будет.

На вопрос о том, есть ли в Украине олигархи, Бойко ответил утвердительно. При этом он считает, что подобный "статус" человеку должны "присваивать" в суде, а не после заседания СНБО.

"Украине стоит взять пример с США, — заметил нардеп. — Там для борьбы с олигархами сделали, по сути, лишь две вещи: ограничили политическую коррупцию — "занесение" денег в Конгресс, а также наладили работу антимонопольного комитета".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли украинцам вынесения вопроса о статусе олигархов на суд национального референдума. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кого в Украине могут причислить к олигархам.


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Источник: https://comments.ua/ua
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