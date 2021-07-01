Борьба Зеленского с олигархами: поддержат ли депутаты закон

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Вечканова Елена
В четверг, 1
июля, члены парламента прибыли на внеочередное заседание. Инициатива подобного
собрания принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Один из вопросов повестки
дня — так называемый "закон о деолигархизации". Что думают о данном документе
некоторые нардепы, сообщила парламентская корреспондентка издания "Комментарии"
Мария Гергелюк.
Зеленский созвал Раду для рассмотрения закона про олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
По мнению депутатки
и главы партии "Голос" Киры Рудык, их политсила не один раз акцентировала
внимание на том, что президенту уже сейчас хватает ресурсов для борьбы с
олигархами. Нардеп говорит, что не хватает только политической воли. А нынешний
"закон об олигархах" противостоять этому явлению не сможет.
Также, по словам
политика, предложение "Голоса" включает в себя внесение изменения в антимонопольное
законодательство и в закон о государственном корпоративном управлении. Последнее,
говорит Рудык, одно из самых важных.
Нынешний же законопроект,
по ее словам, направлен лишь на то, чтобы назвать олигархов олигархами,
запретить им финансировать партии и приватизировать предприятия. По словам Киры
Рудык, никто из олигархов не делает ни одного, ни второго напрямую. Подать же
декларацию таким людям, по мнению политика, поможет команда хороших опытных юристов.
Поэтому Рудык называет имеющийся на рассмотрении ВР закон несодержательным. "Голос"
его поддерживать не будет.
Сопредседатель
партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко охарактеризовал законопроекты,
вынесенные на голосование внеочередного заседания Рады, как политический мусор.
Закон же о
статусе олигархов, по мнению Бойко, вызывает немало вопросов.
По словам Юрия
Бойко, существующий законопроект об олигархах является чисто имиджевым,
сделанным для дополнительного пиара власти. Именно поэтому, говорит политик, "ОПЗЖ"
поддерживать этого не будет.
На вопрос о том,
есть ли в Украине олигархи, Бойко ответил утвердительно. При этом он считает,
что подобный "статус" человеку должны "присваивать" в суде, а не после
заседания СНБО.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, ждать ли украинцам вынесения вопроса о статусе олигархов на суд национального референдума. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, кого в Украине могут причислить к олигархам.
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