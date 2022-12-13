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Закон Украины "О медиа": Нардепы проголосовали «за» в 299 голосов

Верховная Рада во вторник приняла в целом законопроект "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС

сегодня, 19:23
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Автор:

Моесеенко Валентина

Принятие закона "О медиа" было одним из требований для вступления Украины в ЕС . Народные избранники сегодня приняли в целом, пишут "Комментарии". Законопроект поддержали 299 народных депутатов.

Закон Украины "О медиа": Нардепы проголосовали «за» в 299 голосов

Рада приняла в целом скандальный закон о медиа

Голоса депутатов распределились так: "Слуга народа" — 195, "ЕС" — 18, "Батькивщина" — 9, "Платформа за жизнь и мир" — 15, "За будущее" — 11, "Голос" — 14, "Доверие" – 15, "Восстановление Украины" – 12, внефракционные –10.

"Из отрицательного: фактически возвращается государственное телевидение. Не общественное, а самое государственное в виде телеканала "Рада". Из позитива: должны показывать заседание Совета. Я неоднократно отмечал, что это необходимо сделать и не скрывать принятие важных для страны законопроектов", – написал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

А нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк уточняю, что парламент принял компромиссные позиции. В частности, по статусу канала "Рада". По решению канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.

7 декабря комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил рассмотрение 2,5 тысячи правок к законопроекту и рекомендовал принять его во втором чтении.

Новый закон предоставляет больше полномочия Нацсовету по телевидению и радиовещанию, за что его критиковала оппозиция.

Напомним, как писали "Комментарии", законопроект изменился с учетом рекомендаций Еврокомиссий и современных реалий. Об этом отмечала заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.



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