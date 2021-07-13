Закон о ВККС: будет ли он действовать и вернет ли доверие к судьям в Украине

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Лиля Воробьева
Во вторник, 13 июля, парламентарии поддержали, сначала ветированый Владимиром Зеленским закон №3711-д, что касается судоустройства и статуса судей. О нем много говорят на международной политической арене и в Украине. Поэтому "Комментарии" попросили нардепов оценить документ и объяснить, как он способен изменить отношение общества к украинским судьям.
В частности, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин считает документ действенным. Он, как профессиональный юрист, назвал несколько аргументов о том, как законопроект может изменить украинские суды.
Рада поддержала закон о ВККС (фото из открытых источников)
Нардеп заявил,что имеет большие надежды на закон, ведь международным экспертам достанется приоритетность голоса при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Ранее адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько прокомментировала новый закон о ВККС. По ее мнению, учитывая критические нарушения сроков рассмотрения дел, установления правового регулирования процесса формирования ВККС было необходимым. Впрочем, по ее мнению, преждевременно надеяться на достижение быстрых результатов в связи с принятием этого закона, который еще должен подписать глава государства.
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