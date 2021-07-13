Закон о ВККС: будет ли он действовать и вернет ли доверие к судьям в Украине

Во вторник, 13 июля, парламентарии поддержали, сначала ветированый Владимиром Зеленским закон №3711-д, что касается судоустройства и статуса судей. О нем много говорят на международной политической арене и в Украине. Поэтому "Комментарии" попросили нардепов оценить документ и объяснить, как он способен изменить отношение общества к украинским судьям.



В частности, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин считает документ действенным. Он, как профессиональный юрист, назвал несколько аргументов о том, как законопроект может изменить украинские суды.

Рада поддержала закон о ВККС (фото из открытых источников)

"Мы считаем документ действенным, потому что, формирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины впервые пройдет на конкурсной основе. Это принципиальная разница между тем порядком, который существовал до сих пор, когда соответствующие субъекты формирования просто делегировали своих представителей в ВККС. То есть, тогда могло не происходить никаких конкурсных процедур. Могли не проверять тщательно добропорядочность, профессиональную этику соответствующих, будущих членов высшей квалификационной комиссии судей. Я считаю, что по новому закону, где мы предусмотрели критерии добропорядочности, профессиональной компетентности, для того, чтобы дать ему правовую определенность, чтобы уменьшить случаи обжалования каких-то решений конкурсной комиссии. Поэтому для всего этого мы предусмотрели нормы закона ", — заявил он.

Нардеп заявил,что имеет большие надежды на закон, ведь международным экспертам достанется приоритетность голоса при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"В первые два года комиссия будет состоять из представителей международных и иностранных организаций, они будут иметь ключевую роль при принятии решений. Мы ожидаем новый состав ВККС, решениям которого будет доверять общество и профессиональное сообщество. Она уже завершит проверку действующих судей и назначит новых добропорядочных судей, для того, чтобы люди, украинский и международный бизнес почувствовали право на справедливый суд в Украине ", — подытожил он.

Ранее адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько прокомментировала новый закон о ВККС. По ее мнению, учитывая критические нарушения сроков рассмотрения дел, установления правового регулирования процесса формирования ВККС было необходимым. Впрочем, по ее мнению, преждевременно надеяться на достижение быстрых результатов в связи с принятием этого закона, который еще должен подписать глава государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!