Закон о столице: в "Слуге народа" рассказали, что будет с законопроектом

Народный депутат Украины Леся Забуранная во время выступления на мероприятии "Большой отчет столичных депутатов" рассказала о том, что будет с законом о столице Украины, передают корреспонденты портала "Комментарии".

Закон о столице до сих пор не приняли (фото из открытых источников)

Депутат от политической силы "Слуга народа", отвечая на вопрос о том, когда киевлянам примерно ожидать принятия этого важного законопроекта, заявила, что его отложили из-за политических баталий. Но она надеется, что на следующей пленарной неделе он появится в повестке дня. Депутат заявила, что фракция настроена поддержать документ.

"Дело в том, что действительно, однозначно мы настроены на принятие данного законопроекта и хочу отчитаться, что он стоял в повестке дня. К сожалению, скажем так, политические баталии идут не только на уровне Киева, а, в том числе, и в Верховной Раде Украины, иногда определенные популистские шаги со стороны оппозиции мешают, скажем так, политическому и динамичному, эффективному принятию законопроектов и решению вопросов, и поэтому этот вопрос не был рассмотрен в первую очередь из-за нарушений опять-таки в определенной степени, времени на рассмотрение важных вопросов. Я убеждена. "У нас на следующей неделе будет пленарная неделя, я убеждена, что этот вопрос будет стоять в повестке дня. И я, пользуясь случаем, призываю все сознательные фракции в независимости от политических принадлежностей все же голосовать. Поддержать возможности местного самоуправления в управлении городом".- заявила народный депутат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что " слуги" не собрали голосов на закон о столице даже в своей фракции.

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