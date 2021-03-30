Задача лидера фракции: нардеп Кинзбурская о голосованиях «Слуги народа» и распределении голосов

Решение проголосовать за определенный законопроект среди депутатов от "Слуги народа" зачастую приходит в парламентской дискуссии. Об этом в интервью "Без кнопок" для портала "Комментарии" рассказала нардеп Виктория Кинзбурская.



Виктория Кинзбурская. Фото: "Комментарии"

Политик объясняла, что зачастую у народных избранников есть четкое понимание того, какие предложения для голосования будут поддержаны, а какие — нет. По словам Кинзбурской, в этом часто помогают оппоненты, прямо объясняющие, почему не будут голосовать за какой-то конкретный проект закона.

На вопрос о том, существуют ли "договорняки" насчет голосования внутри фракции "Слуги народа", Виктория Кинзбурская напомнила о существования личного мнения.

"Как договариваемся? Даже если договариваемся, то это задача лидера фракции. Я не лидер фракции и не лидер группы. То есть мы понимаем, за что голосовать будут, за что – не будут. [ … ] Как это происходит кулуарно, я не могу сказать. Кроме того, Вы же не забывайте, что у каждого депутата, особенно мажоритарщика, есть свое личное определенное мнение на ту или иную проблему. Один это видит так, второй — иначе ", — поясняет нардеп.

Одновременно с этим политик говорит, что многие законопроекты вызывают парламентские дискуссии. Тогда нардепам приходится убеждать друг друга непосредственно в процессе обсуждения документа, чем хороша та или иная инициатива.

При этом для общей администрации Верховной Рады нет приоритетов среди депутатов. Работа происходит строго по плану, уверена депутат.

" Все вопросы важны, если это экологический комитет, комитет по вопросам налогов, комитет по вопросам бюджета... Но есть некоторые законопроекты, которые мы должны принимать в определенный срок. Например, бюджет Украины — это приоритет. Мы понимаем, что до Нового года мы должны проголосовать бюджет. Вот сейчас я жду, что на этой неделе будут вынесены на голосование законопроекты моего авторства ", — добавляет Виктория Кинзбурская.

Также нардеп уверена, что у нынешнего парламента нет вопросов и претензий к спикеру насчет очередности проектов. По словам Кинзбурской, откладывания каких-то документов на "дальнюю полку" сегодня нет — все зарегистрированные законопроекты своевременно выносятся в зал.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как, по мнению Виктории Кинзбурской, можно урегулировать языковой конфликт в стране.

Также на портале удастся узнать, к чему приведет скандал в партии "Голос".

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