Задача лидера фракции: нардеп Кинзбурская о голосованиях «Слуги народа» и распределении голосов

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Вечканова Елена
Решение
проголосовать за определенный законопроект среди депутатов от "Слуги народа"
зачастую приходит в парламентской дискуссии. Об этом в интервью "Без кнопок" для портала "Комментарии" рассказала нардеп Виктория Кинзбурская.
Виктория Кинзбурская. Фото: "Комментарии"
Политик объясняла,
что зачастую у народных избранников есть четкое понимание того, какие
предложения для голосования будут поддержаны, а какие — нет. По словам
Кинзбурской, в этом часто помогают оппоненты, прямо объясняющие, почему не
будут голосовать за какой-то конкретный проект закона.
На вопрос о том,
существуют ли "договорняки" насчет голосования внутри фракции "Слуги народа",
Виктория Кинзбурская напомнила о существования личного мнения.
Одновременно с
этим политик говорит, что многие законопроекты вызывают парламентские дискуссии.
Тогда нардепам приходится убеждать друг друга непосредственно в процессе
обсуждения документа, чем хороша та или иная инициатива.
При этом для общей
администрации Верховной Рады нет приоритетов среди депутатов. Работа происходит
строго по плану, уверена депутат.
Также нардеп уверена,
что у нынешнего парламента нет вопросов и претензий к спикеру насчет
очередности проектов. По словам Кинзбурской, откладывания каких-то документов
на "дальнюю полку" сегодня нет — все зарегистрированные законопроекты
своевременно выносятся в зал.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, как, по мнению Виктории Кинзбурской, можно урегулировать языковой конфликт в стране.
Также на портале
удастся узнать, к чему приведет скандал в партии "Голос".
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