logo
Русский Українська

BTC/USD

59146.67

ETH/USD

1838.76

LTC/USD

197.59

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Задача лидера фракции: нардеп Кинзбурская о голосованиях «Слуги народа» и распределении голосов
commentss НОВОСТИ Все новости

Задача лидера фракции: нардеп Кинзбурская о голосованиях «Слуги народа» и распределении голосов

Приоритетности среди депутатов в Раде нет, считает нардеп

сегодня, 15:00
Автор:

Вечканова Елена

Решение проголосовать за определенный законопроект среди депутатов от "Слуги народа" зачастую приходит в парламентской дискуссии. Об этом в интервью "Без кнопок" для портала "Комментарии" рассказала нардеп Виктория Кинзбурская.

Задача лидера фракции: нардеп Кинзбурская о голосованиях «Слуги народа» и распределении голосов

Виктория Кинзбурская. Фото: "Комментарии"

Политик объясняла, что зачастую у народных избранников есть четкое понимание того, какие предложения для голосования будут поддержаны, а какие — нет. По словам Кинзбурской, в этом часто помогают оппоненты, прямо объясняющие, почему не будут голосовать за какой-то конкретный проект закона.

На вопрос о том, существуют ли "договорняки" насчет голосования внутри фракции "Слуги народа", Виктория Кинзбурская напомнила о существования личного мнения.

"Как договариваемся? Даже если договариваемся, то это задача лидера фракции. Я не лидер фракции и не лидер группы. То есть мы понимаем, за что голосовать будут, за что – не будут. [] Как это происходит кулуарно, я не могу сказать. Кроме того, Вы же не забывайте, что у каждого депутата, особенно мажоритарщика, есть свое личное определенное мнение на ту или иную проблему. Один это видит так, второй — иначе", — поясняет нардеп.

Одновременно с этим политик говорит, что многие законопроекты вызывают парламентские дискуссии. Тогда нардепам приходится убеждать друг друга непосредственно в процессе обсуждения документа, чем хороша та или иная инициатива.

При этом для общей администрации Верховной Рады нет приоритетов среди депутатов. Работа происходит строго по плану, уверена депутат.

"Все вопросы важны, если это экологический комитет, комитет по вопросам налогов, комитет по вопросам бюджета... Но есть некоторые законопроекты, которые мы должны принимать в определенный срок. Например, бюджет Украины это приоритет. Мы понимаем, что до Нового года мы должны проголосовать бюджет. Вот сейчас я жду, что на этой неделе будут вынесены на голосование законопроекты моего авторства", — добавляет Виктория Кинзбурская.

Также нардеп уверена, что у нынешнего парламента нет вопросов и претензий к спикеру насчет очередности проектов. По словам Кинзбурской, откладывания каких-то документов на "дальнюю полку" сегодня нет — все зарегистрированные законопроекты своевременно выносятся в зал.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как, по мнению Виктории Кинзбурской, можно урегулировать языковой конфликт в стране.

Также на портале удастся узнать, к чему приведет скандал в партии "Голос".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ