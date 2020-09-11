Юлия Тимошенко победила коронавирус. Повторный тест на Covid-19, результаты которого депутат получила из лаборатории сегодня, 11 сентября, оказался отрицательным. Об этом написала в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Юлия Тимошенко. Фото: ZUMA/ТАСС

Коронавирус лидер "Батькивщины" подхватила еще в середине августа. О ее диагнозе стало известно 23 августа. После этого состояние депутата лишь ухудшалось. Болезнь спровоцировала пневмонию и даже ходили слухи о том, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее пресс-секретарь опровергла эту информацию, но не скрывала, что состояние нардепа действительно было тяжелым.

Сейчас же команда Юлии Тимошенко решила поделиться радостной вестью.

"Вот наконец и наступила очередь делиться хорошими новостями! Только что Юлия Владимировна получила результат теста на COVID-19 и он отрицательный. Коронавирус побежден", - написала пресс-секретарь Тимошенко.

Правда, пока политик должен оставаться в больнице. Она поборола сам коронавирус, но еще должна преодолеть его последствия.

"Юлия Владимировна чувствует себя значительно лучше. И у нее пока еще остается воспаление легких. Отмечу, что лечение проходит успешно. Совсем скоро она сможет вернуться и к полноценной жизни, и к работе", - отметила Марина Сорока.

Ранее в СМИ поползли слухи, что Юлия Тимошенко может уйти из большой политики. Болезнь лидера "Батькивщины" только добавила масла в огонь. "Комментарии" рассказали о том, что на эти слухи ответили в политической силе Тимошенко.

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