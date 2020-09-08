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Уйдет ли Тимошенко из политики: в "Батькивщине" представили официальный ответ на сенсацию

Со ссылкой на инсайдеров в Сети раструбили о том, что Тимошенко якобы приняла такое решение после разговора с “неким влиятельным человеком”

сегодня, 11:13
Автор:

Елена Волкова

Вчера общественность взбудоражила новость о том, что лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко может уйти из мира большой политики. Дескать, Тимошенко приняла такое решение якобы после разговора с “неким влиятельным человеком”. Однако растиражированная сенсация оказалась фейком, на которой ответили в пресс-службе “Батькивщины”.

По словам пресс-секретаря "Батькивщины" Марины Сороки, данные слухи об уходе Юлии Тимошенко - “бред”.  Сорока считает, что лживая сенсация была инспирирована политическими противниками партии, которые решили прибегнуть к тиражированию откровенной лжи, поскольку не имеют аргументов для содержательной дискуссии. Более того, атака на Тимошенко, по словам пресс-секретаря, была осуществлена в тот момент, когда она сама еще не оправилась от болезни.

Уйдет ли Тимошенко из политики: в "Батькивщине" представили официальный ответ на сенсацию

Напомним, ряд независимых источников сообщает о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая тяжело переносила коронавирус, но сейчас идет на поправку, намерена уйти из большой политики. Эксперты прокомментировали эти слухи, а также предположили, куда может уйти Тимошенко и что будет после этого с "Батькивщиной".


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