Тимошенко дала первый комментарий после заражения коронавирусом

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко дала первый комментарий после того, как заразилась коронавирусом. Соответствующий пост народный депутат написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют чувство реальности. Но об этом поговорим чуточку позже. А сегодня наконец-то удалось пережить кризисное состояние, хотя до полного выздоровления еще далеко. Зато есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни. Именно сегодня я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил и молился за мою жизнь. Иногда я думаю, что много чего в жизни проиграла. Сегодня я поняла, что это не так. Потому что у меня есть самое ценное - вы, люди, которые всегда рядом. Спасибо и крепко всех обнимаю. Уверена, у всех все будет хорошо", - написала Тимошенко.





Как ранее сообщали "Комментарии", Тимошенко не подключали к аппарату ИВЛ.









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