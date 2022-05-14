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«Выход есть»: в Раде уже знают, как лишить пророссийских нардепов мандата

Мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности

сегодня, 13:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Верховной Раде следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к тому, что парламентарий терял полномочия народного избранника. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

«Выход есть»: в Раде уже знают, как лишить пророссийских нардепов мандата

Александр Корниенко. Фото из открытых источников

Политик отметил, если сегодня речь идет о том, чтобы те народные депутаты, которые избирались в парламент от пророссийских политических сил потеряли мандат, то выход из ситуации есть. Он заключается в том, чтобы внести изменения в Конституцию.

Александр Корниенко напомнил, что на сегодняшний день есть минимум 5-7 оснований для того, чтобы нардеп мог потерять депутатский мандат. Нужно просто расширить перечень таких оснований.

По словам вице-спикера ВР, изменения нужно внести на том основании, что, если партия в Украине под запретом за пророссийскую деятельность, то депутаты, которые были или есть ее членами не имеют права представлять народ Украины в высшем законодательном органе. 

Парламентарий напомнил, что в Раде уже есть законопроекты, после принятия которых те нардепы, против которых введены санкции СНБО или которые есть представителями пророссийских партий, должны автоматически терять депутатский мандат. При этом Корниенко обратил внимание, что в этом вопросе нужно быть предельно осторожным, чтобы не нарушить основные нормы демократии.

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