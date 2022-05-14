ВСУ продолжают наступать: президент заявил о новых деоккупированных населенных пунктах

На 79-й день войны украинские воины освободили еще 6 населенных пунктов – всего уже 1015. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, задача, которая стоит перед государством заключается в том, что не только освободить ранее оккупированные населенные пункты, но и оперативно приступить к их восстановлению. Так, только за прошедшие сутки удалось деоккупировать 6 населенных пунктов к общему количеству 1015.

Президент подчеркнул, важно, чтобы в тех городах и селах, откуда был выбит враг было восстановлено электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

При этом глава государства подчеркнул, что людям, которые сегодня находятся в оккупации не нужно падать духом. Они не обречены. Власти помнят о каждом украинском городе и селе, которые сегодня есть временно оккупированными российскими захватчиками. Далее глава государства назвал Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и другие города и городки Донбасса, которые обязательно будут освобождены от российских оккупантов.

По словам Зеленского, успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине ярко показывает, что в оккупации никто не останется и украинские территории будут освобождены.

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