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Введение чрезвычайного положения: почему Рада перенесла рассмотрение вопроса и что не устраивает оппозицию

Кира Рудык назвала, какие пункты не устраивают оппозицию

сегодня, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Парламент перенес заседание, где должны ввести чрезвычайное положение в Украине. Народная депутат Украины Кира Рудык рассказала, что заседание все же состоится сегодня, но после второго внеочередного заседания, где будут рассматривать бюджет. По словам депутата, есть несколько пунктов в президентском Указе, которые не устраивают оппозицию. Об этом она заявила на брифинге, сообщает портал "Комментарии".

Введение чрезвычайного положения: почему Рада перенесла рассмотрение вопроса и что не устраивает оппозицию

Кира Рудик (фото из открытых источников)

Рудык отметила, что парламентарии направили Владимиру Зеленскому письмо со своими изменениями по введению чрезвычайного положения.

"Мы будем рассматривать два законопроекта. Первый — изменения в бюджет, а также изменения в систему работы в Верховной Раде. Эти законопроекты были подготовлены сегодня. Сегодня я думаю, что мы их проголосуем. После этого будет внеочередное заседание, на котором мы будем принимать решения о введении чрезвычайного положения. К сожалению, тот указ в виде, в котором он был направлен и зарегистрирован в Верховной Раде, не отвечает тем требованиям, что поставили главы фракций сегодня утром на заседании. Поэтому мы направляем письмо Президенту с изменениями, которые мы хотели включить, для того, чтобы зал проголосовал единогласно", — рассказала депутат.

Также она объяснила, какие пункты по указу не устраивают парламентариев и почему.

"Оппозиционные фракции не устраивают те конкретные пункты, которые могут создавать неприятные ситуации, где в рамках режима чрезвычайного положения будут злоупотребления. Это касается ограничения работы телерадиокомпаний, работы политических партий, доступа к жилью людей в рамках чрезвычайного положения. Это были основные пункты, по которым у нас были оговорки и сейчас, мы надеемся, что их примут. Также в большинстве пунктов мы добавили такое маленькое в скобках, при необходимости, чтобы это было не право администраций и штабов, а такая возможность, с которой они сталкиваются", — отметила Рудык. 

Также она заявила, что если эти правки не внесут, то в Раде не будет голосов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие санкции Верховная Рада наложила на российских депутатов и чиновников .


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