Впервые в Украине: нардепу объявили подозрение за кнопкодавство

12 февраля стало известно, что одному из депутатов Верховной Рады было вручено подозрение за так называемое "кнопкодавство". Так в народе прозвали голосование нардепов не только за себя, но и за своих коллег. О событии сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Нардепу грозит штраф от 51000 до 85000 гривен. Фото из открытых источников

Следует отметить, что вручение такого подозрения является прецедентным, ведь такое произошло впервые за всю историю независимой Украины. До этого народных избранников только предупреждали о возможных последствиях и критиковали как в ВРУ, так и в целом в обществе.

По информации Венедиктовой, предварительно подозреваемого нардепа вызвали в Офис генпрокурора, впрочем, тот проигнорировал "приглашение". Именно поэтому прокурорам не оставалось ничего другого, как применить все возможные каналы коммуникаций — письменное и электронное письма и т.д., чтобы доставить подозрение.

"Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", — объясняет Ирина Венедиктова.

В то же время Генпрокурор оставляет имя депутата в тайне. Однако, как передает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, скорее всего "кнопкодавцем" оказался представитель фракции "Довіра" Владислав Поляк.

Следует отметить, что дело депутата планируют рассматривать по ст.364-2. Если народного избранника признают виновным, ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен).

Напомним, "Комментарии" уже сообщали, что усиление ответственности за кнопкодавство в Раде анонсировалось уже в начале января этого года.

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