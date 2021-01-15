Рада усилит ответственность за кнопкодавство

Использование карточек для голосования без присутствия депутатов (так называемое "кнопкодавство") — известный грешок народных избранников. Бороться с ним теперь в очередной раз будут на новом уровне. С таким заявлением выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. При этом чиновник сделал акцент на том, что во время 9-го созыва явление кнопкодавства стало исключением.

Депутат-кнопкодав / фото news.24tv.ua

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", — сказал парламентарий.

Разумков также сказал, что подобные меры действительно эффективны, поскольку, по его словам, многие депутаты приходят с жалобами на невыплату зарплат из-за пропусков голосования.

В самом общем случае Разумков поддерживает идею о лишении депутатского мандата тех нардепов, которых уличили в незаконном голосовании.

"Мы обращались в Конституционный суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", — добавил он.

Как известно, народных депутатов Украины часто обвиняют в кнопкодавстве. Ранее "Комментарии" писали о том, что член партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев упрекнул двоих парламентариев в отсутствии на голосовании за назначение на должность министра образования и науки Сергея Шкарлета. По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН, ведь момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале и за них кнопкодавили.



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