За голосование по отставке Разумкова уже идут открытые торги: политолог раскрыл подробности

В президентской фракции "Слуга народа" пытаются ускорить процедуру отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Сам же Разумков заявляет, что на его стороне регламент, следовательно, ускорить процедуру не получится и все пройдет согласно действующего законодательства. Но, чем ближе день голосования. Тем активнее торги. С одной стороны, Банковая пытается перестраховаться, чтобы хватило голосов за отставку. С другой сторону, в игру может включиться Разумков, попытавшись омрачить Офис президента нехваткой голосов. Как информирует издание "Комментарии", об этом шла речь в эфире телеканала "Наш", где своими рассуждениями поделился политический эксперт Валерий Клочок.

Дмитрий Разумков Фото: 24 канал

Политолог отметил, интересно, что депутатская группа "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским, еще не определилась, как она будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова. Хотя закон о деолигархизации они поддержали.

"Когда я начал допрашивать Полякова Антона, будете ли вы голосовать за отставку спикера, которую редакцию закона вы хотите видеть (редакция Разумкова или Зеленского) — то тут же "поплыл" нардеп. Впрочем, вполне ожидаемо. Торги продолжаются. И торгуются все. В том числе и Разумков. А для этой депутатской группы голосования за отставку Разумкова – это маркер. Хотя, что там уже маркировать...", – отметил Клочок.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко высказал уверенность, что без поддержки других фракций и групп "Слуга народа" не сумеет проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!