За голосование по отставке Разумкова уже идут открытые торги: политолог раскрыл подробности

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Кравцев Сергей
В президентской фракции "Слуга народа" пытаются ускорить процедуру отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Сам же Разумков заявляет, что на его стороне регламент, следовательно, ускорить процедуру не получится и все пройдет согласно действующего законодательства. Но, чем ближе день голосования. Тем активнее торги. С одной стороны, Банковая пытается перестраховаться, чтобы хватило голосов за отставку. С другой сторону, в игру может включиться Разумков, попытавшись омрачить Офис президента нехваткой голосов. Как информирует издание "Комментарии", об этом шла речь в эфире телеканала "Наш", где своими рассуждениями поделился политический эксперт Валерий Клочок.
Дмитрий Разумков Фото: 24 канал
Политолог отметил, интересно, что депутатская группа "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским, еще не определилась, как она будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова. Хотя закон о деолигархизации они поддержали.
Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко высказал уверенность, что без поддержки других фракций и групп "Слуга народа" не сумеет проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова.
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Обсуждения
Новости
иван
сегодня, 10:52
Как же далеки они от народа! Зачем нам эти дармоеды и воры? 30 лет падения еще не надоели? Самая нищая страна Европы из вполне зажиточной советской Украины - это единственное, чем мы прославились.