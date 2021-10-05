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За голосование по отставке Разумкова уже идут открытые торги: политолог раскрыл подробности

Интересно, что депутатская группа «За будущее», которую связывают с Игорем Коломойским, еще не определилась, как она будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей

В президентской фракции "Слуга народа" пытаются ускорить процедуру отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Сам же Разумков заявляет, что на его стороне регламент, следовательно, ускорить процедуру не получится и все пройдет согласно действующего законодательства. Но, чем ближе день голосования. Тем активнее торги. С одной стороны, Банковая пытается перестраховаться, чтобы хватило голосов за отставку. С другой сторону, в игру может включиться Разумков, попытавшись омрачить Офис президента нехваткой голосов. Как информирует издание "Комментарии", об этом шла речь в эфире телеканала "Наш", где своими рассуждениями поделился политический эксперт Валерий Клочок.

За голосование по отставке Разумкова уже идут открытые торги: политолог раскрыл подробности

Дмитрий Разумков Фото: 24 канал

Политолог отметил, интересно, что депутатская группа "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским, еще не определилась, как она будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова. Хотя закон о деолигархизации они поддержали. 

"Когда я начал допрашивать Полякова Антона, будете ли вы голосовать за отставку спикера, которую редакцию закона вы хотите видеть (редакция Разумкова или Зеленского) — то тут же "поплыл" нардеп. Впрочем, вполне ожидаемо. Торги продолжаются. И торгуются все. В том числе и Разумков. А для этой депутатской группы голосования за отставку Разумкова – это маркер. Хотя, что там уже маркировать...", – отметил Клочок.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко высказал уверенность, что без поддержки других фракций и групп "Слуга народа" не сумеет проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ErX-LbZW-zE
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Обсуждения

иван

сегодня, 10:52

Как же далеки они от народа! Зачем нам эти дармоеды и воры? 30 лет падения еще не надоели? Самая нищая страна Европы из вполне зажиточной советской Украины - это единственное, чем мы прославились.

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