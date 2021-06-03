Военные преступления на Донбассе: почему нардепы блокировали закон

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Народные депутаты не поддержали проект постановления об отмене принятого Верховной Радой Украины законопроекта №2689 об усилении ответственности за военные преступления. Несмотря на замечания и протесты некоторых нардепов, подписание закона разблокировано, передает корреспондент "Комментариев".



Проект постановления зарегистрировал 24 мая 2021 года народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский. Во время выступления в парламенте он объяснил свою позицию относительно законопроекта №2689, принятого 20 мая.

"Как должен чувствовать себя командир, который своим приказом посылает подчиненных, в частности на смерть? Почему несмотря на принцип индивидуальной ответственности, который закреплен в нашей Конституции, командир должен отвечать за действия подчиненных по схеме — "знал или мог знать"? Какие ощущения теперь должны появиться у главнокомандующего ВСУ, счет подчиненных которого идет на сотни тысяч? Только ждать и молиться, чтобы никто из них не оказался насильником или мародером?" — раскритиковал закон Забродский.

По его словам, нормы принятого закона несправедливые по отношению к украинским военным и правоохранителям, а документ приняли с нарушением регламента. Автор постановления требовал отменить и доработать законопроект о военных преступлениях. С таким же требованием выступила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она считает закон в целом правильным, однако "детали" статей могут навредить, по ее мнению, Вооруженным силам Украины.

"Сегодня в Европейском суде по правам человека есть масса исков против Украины, которые подают даже с оккупированных РФ территорий. Граждане пытаются переложить ответственность на Украину, а не на РФ, например, за имущество, поврежденное во время вооруженного конфликта, развязанного РФ" , — отметила Геращенко.

Разделить ответственность украинских военных и боевиков — с таким предложением по доработке выступила нардеп. Во фракции "Слуга народа" с этими аргументами не согласны.

"Семь лет украинские правозащитники документировали самые нечеловеческие пытки и издевательства над военнопленными, над гражданским населением. Семь лет они ждали этого закона. Семь лет его ждали честные прокуроры, которые говорят, что у них просто нет возможности квалифицировать нормально преступления и привлекать к ответственности всех тех, кто виноват", — заявила народный депутат Анастасия Радина.

Депутат отметила, что принятый закон об усилении ответственности за военные преступления — это сигнал жителям оккупированных территорий Донбасса, что все виновные будут наказаны.

Профильный комитет парламента рекомендовал Раде определиться во время голосования. Поддержали отмену закона об усилении ответственности за военные преступления всего лишь 85 народных депутатов. Теперь законопрооект должны направить на подпись президенту.

Когда закон вступит в силу сроки давности преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений будут отменены. Преступления с признаками военных, которые расследовались по общим статьям Уголовного кодекса Украины, могут быть переквалифицированы. Привлекать к ответственности и правосудию можно будет в любой стране, независимо от места совершения преступления, гражданства, места жительства подозреваемого или потерпевшего.

Напомним, в апреле 2021 года Кассационный уголовный суд Украины решил отменить предыдущие судебные решения и закрыть уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя руководителя АТО Виктора Назарова по делу сбитого в небе над Луганском самолета Ил-76. Судебный процесс над генералом о гибели 49 украинских военнослужащих длился с марта 2015 года.



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