Рада возобновила пленарные заседания: каким был этот день парламента

Во вторник, 1 июня, в первый летний день, Верховная Рада Украины возобновила пленарные заседания после определенного перерыва. Каким был этот день парламента, изданию "Комментарии" рассказал эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

Рада. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Сегодня в ВР я бы отметил три интересных момента. Первый — непринятое решение об отсрочке обязательного дубляжа на украинский язык фильмов и сериалов. Соответствующие законопроекты не смогли внести в повестку дня. Представители "Европейской солидарности" устроили настоящее шоу, пытаясь не дать этом случиться. Смешно возмущался бывший спикер парламента Парубий, забавно отвечал ему нынешний спикер Разумков. А как верещал Вятрович – коллега Парубий по "Евросолидарности", бывший директор Украинского института национальной памяти!. Какой они ажиотаж нагоняли в соцсетях. Но в итоге за включение законопроектов в повестку дня нашлось всего 204 голоса при 226 минимально необходимых, — отмечает политэксперт. — К сожалению, при любом конфликте наш парламентаризм превращается в банальный балаган, цирк. С одной стороны — забавно наблюдать за этим, с другой – стыдно".

Вторым важным моментом Никита Трачук считает принятый законопроект о запрете пластиковых пакетов.

"Решение правильное. Смущает лишь то, что это делается как бы на показ. Мол, посмотрите, какие мы проевропейские, как озабочены проблемами экологии. Выглядит так, будто здесь больше пиара, чем реальной заботы об окружающей среде, — размышляет эксперт. — Между тем, наше общество, озабоченное проблемами элементарного выживания, думает об экологии меньше всего — есть более насущные потребности. Но сам по себе закон, подчеркиваю, правильный".

Третьим интересным моментом сегодняшнего пленарного дня Рады стало, по мнению Никиты Трачука, назначение рекомендованных парламентом представителей в комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Я считаю, что БЭБ создано в пику СБУ и ряду другим национальных силовых органов — по инициативе и содействии наших "зарубежных партнеров". Когда отслеживаю создание очередного подобного органа, всегда задаюсь вопросом – зачем? У нас всё это есть. Есть экономические департаменты в СБУ, полиции. Но кто-то хочет иметь еще больший контроль над нами... Тем интереснее наблюдать за конкурсным отбором, как каждая из групп влияния пытается продавить в такую комиссию своих людей. Традиционно идет явная и подковерная борьба. Вроде бы соглашаемся с органами внешнего управления, однако при этом пытаемся не дать им получить полный контроль, продвигая на те или иные должности своих людей, чтобы они саботировали все процессы. Так было с НАБУ, САП. Так, думаю, будет и с БЭБ", — отмечает эксперт.

В итоге сегодня назначили представительницу Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов Украины" Людмилу Рубаненко и представительницу Национальной ассоциации адвокатов Украины Галину Шевченко. Об этом сообщил во время выступления в парламенте нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. А вот за выдвиженца по представлению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности представителя ОО "Волонтерское движение "Общая Цель" Алексея Ушакова голосов не хватило.

Как сообщали ранее н а следующей пленарной неделе депутаты Верховной Рады планируют голосовать за ряд законопроектов о защите прав инвесторов в Украине. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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