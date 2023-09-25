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Внезапно умер народный депутат Украины Андрей Иванчук: СМИ выяснили подробности

Руслан Стефанчук сообщил о внезапной смерти Андрея Иванчука.

сегодня, 15:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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25 сентября, ночью внезапно скончался нардеп трех созывов Андрей Иванчук . Об этом в Facebook написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Внезапно умер народный депутат Украины Андрей Иванчук: СМИ выяснили подробности

Андрей Иванчук (фото из открытых источников)

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!", — сообщил Стефанчук.


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Как сообщают источники, предварительная причина смерти народного депутата — отрыв тромба. Политик умер около часа ночи в городе Иванковичи, что в Киевской области. Пока эксперты выясняют уже точную причину смерти.

Известно, что Андрей Иванчук попал в парламент девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88-му округу (Ивано-Франковская область). В 2019 году стал член депутатской группы "Доверие", а к тому времени был внефракционным.

Политик был членом Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, где руководил подкомитетом по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с НБУ и защиты прав потребителей финансовых услуг.

В 2014 году попал в Раду от партии "Народный фронт" и был заместителем главы этой фракции.

В 2012 году прошел в парламент от ВО "Батькивщина".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный постсоветский политик . Первый президент республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об этом, как сообщают "Комментарии", в четверг, 14 сентября, заявил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза на своей странице в Facebook. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегуры. По ее словам, день его похорон объявят днем траура в стране. Мирча Снегур занимал пост президента Молдовы с 1990 по 1997 год. Он поддержал провозглашение румынского языка государственным. В период его правления в республике разразилась война в преимущественно русскоязычном Приднестровье. Сепаратисты, поддержанные расположенными здесь частями советской (позднее, русской) армии, смогли провозгласить и отстоять независимость самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.



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