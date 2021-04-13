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Главная Новости Политика президент Президент собирается ликвидировать скандально известный ОАСК: подробности
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Президент собирается ликвидировать скандально известный ОАСК: подробности

По мнению Владимира Зеленского, окружной админсуд столицы так и не смог вернуть себе доверия украинцев

сегодня, 14:23
Автор:

Вечканова Елена

Судебная система Украины претерпит некоторые значительные изменения. Одно из них — вероятная ликвидация скандально известного Окружного админсуда Киева. Отныне разговоры о возможности подобного подкреплены фактами — Верховная Рада рассмотрит законопроект о ликвидации этого органа, внесенный президентом Владимиром Зеленским. О новости сообщили представители пресс-службы главы государства.

Президент собирается ликвидировать скандально известный ОАСК: подробности

Зеленский начал процедуру ликвидации ОАСК. Фото из открытых источников

Документ, подразумевающий расформирование ОАСК, определен как неотложный. Зеленский утверждает, что этот столичный суд уже достаточно "зарекомендовал себя", как сосредоточие непонятных решений и регулярных скандалов. Никакого доверия, по мнению президента, украинцы к этом органу судебной власти больше не имеют.

По мнению главы государства, ОАСК должен быть ликвидирован, ведь суд, способный перечеркнуть любое значительное достижение страны или неотложную реформу, не может существовать. Решение о расформировании столичного админсуда у Зеленского предложили считать "сигналом" всем судам, которые могут решиться на "измену уважению к закону".

Также представители президентской команды уверяют, что данный законопроект, который попадет на рассмотрение к нардепам в ближайшее время, подтверждает обещание Владимира Зеленского улучшить судебную систему.

Напомним, что с Окружным админсудом Киева действительно связано не одно скандальное решение. Лишь за последние несколько лет инфорпространство Украины "пополнилось" новостями об отмене нового украинского правописания, признанием национализации "ПриватБанка" незаконной и постоянными переименованиями улиц и проспектов без соответствия с законом о декоммунизации. Это лишь часть из громких дел, связанных с ОАСК, в которых эксперты-юристы видят значительные нарушения.

Между прочим, первая информация о возможной ликвидации админсуда появилась в феврале-марте этого года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что брата Павла Вовка, одного из судей ОАСК, задержали с коллегой при получении крупной взятки. Больше подробностей ищите в нашем материале. Также вы можете прочесть, как эксперты оценивают дальнейшее развитие этого дела.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-nevidkladnu-likvidaciyu-okruzhnogo-admi-67961
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