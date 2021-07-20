Внеочередное заседание Рады: разблокируют ли депутаты подписание законов о судебной реформе

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Елизавета Черных
Сегодня, 20 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. В повестке дня — рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решений ВР о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы узнать, какова вероятность того, что их разблокируют, а также, почему это следует(не следует) делать.
Политический эксперт Александр Антонюк считает сегодняшнюю повестку дня внеочередного пленарного заседания — чисто технически-процедурным вопросом.
Он уверен, что сегодняшние постановления тоже будут провалены в парламенте, что позволит председателю Верховной Рады, согласно Регламенту, подписать принятые законопроекты и передать на подпись президенту.
Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что принятые ранее Радой решения сегодня разблокируют, что вряд ли пойдет на пользу нашему государству.
Что касается реформирования Укроборонпрома, то сперва следует усилить его специалистами и поставить на ноги. А поспешно что-то менять в концерне, стоящем на коленях, чревато новыми проблемами, предупреждает доктор права.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский подписал Батумскую декларацию: что Украине дает этот документ.
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