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Главная Новости Политика рада Внеочередное заседание Рады: разблокируют ли депутаты подписание законов о судебной реформе
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Внеочередное заседание Рады: разблокируют ли депутаты подписание законов о судебной реформе

Председатель парламента Дмитрий Разумков поручил провести заседание первому заместителю главы Верховной Рады

сегодня, 13:11
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 20 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. В повестке дня — рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решений ВР о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).

Внеочередное заседание Рады: разблокируют ли депутаты подписание законов о судебной реформе

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы узнать, какова вероятность того, что их разблокируют, а также, почему это следует(не следует) делать. 

Сегодняшние постановления будут провалены в парламенте

Политический эксперт Александр Антонюк считает сегодняшнюю повестку дня внеочередного пленарного заседания — чисто технически-процедурным вопросом.

"Как показывает практика, подобного рода постановления (об отмене решений Рады) подают в основном оппозиционные силы. Цель — создание информационных поводов и политическое позиционирование. Делается это, чтобы использовать возможность напомнить о себе, а не из расчета, что данные инициативы наберут необходимые 226 голосов", — поясняет Александр Антонюк.

Он уверен, что сегодняшние постановления тоже будут провалены в парламенте, что позволит председателю Верховной Рады, согласно Регламенту, подписать принятые законопроекты и передать на подпись президенту.

Нельзя принимать поспешных решений, а приняты именно такие 

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что принятые ранее Радой решения сегодня разблокируют, что вряд ли пойдет на пользу нашему государству.

"Нельзя принимать поспешных решений, а приняты именно такие. В том числе касательно "реформы" судопроизводства в Украине. Недаром необдуманные вещи, зафиксированные в проектах законов, уже попали под серьезную критику, — отмечает Иван Либерман. — Не должно быть в Украине контроля над судебной ветвью власти в виде так называемых "международных экспертов" — с правом принятия решения или вето. У нас достаточно своих мощных специалистов. Если же оставлять иностранцев в комиссиях по отбору кандидатов в судьи, то окончательное решение должно быть за отечественными экспертами в таких комиссиях".

Что касается реформирования Укроборонпрома, то сперва следует усилить его специалистами и поставить на ноги. А поспешно что-то менять в концерне, стоящем на коленях, чревато новыми проблемами, предупреждает доктор права.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский подписал Батумскую декларацию: что Украине дает этот документ. 


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Источник: https://comments.ua/
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