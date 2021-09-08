Верховная Рада призывает мир не признавать выборы в Госдуму РФ: названа причина

Украинские парламентарии практически единогласно поддержали обращение к международному сообществу о том, чтобы не признавать выборы в Госдуму РФ, если они также будут проведены в оккупированном Крыму. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Так, 318 народных избранников нажали кнопку "за", поддержав соответствующее обращение к международному сообществу. В обращении идет речь о том, что Москва намерена 19 сентября провести выборы в Госдуму РФ, задействовав в них граждан, проживающих на оккупированных территориях, в частности в Крыму, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Парламентарии акцентируют внимание на том, что это нарушение всех международных норм, а также законов суверенного государства Украина.

Верховная Рада считает, что выборы в Госдуму РФ не могут считаться законными, если в их участии будут принимать граждане, проживающие на украинской территории, которая временно находится под контролем страны-агрессора.

Помимо этого, нардепы считают, что будет уместно усилить санкционное давление против самопровозглашённых крымских властей, которые активно помогают оккупантам в реализации их планов по задействованию граждан Украины на выборах в Госдуму.

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