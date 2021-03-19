Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за карантина в Киеве

Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля из-за ужесточения карантина в Киеве. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления 19 марта, об этом стало известно на заседании парламента.

"За" проголосовали 298 парламентариев. Отметим, что эта неделя должна была быть пленарной.

"Неделя с 29 марта по 2 апреля — работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", — говорится в тексте документа.

Вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".

Напомним, что 18 марта власти Киева приняли решение усилить карантин в столице с 20 марта по 9 апреля включительно из-за ситуации с коронавирусом, так как в городе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Таким образом, жесткие ограничения в Киеве начнут действовать с 00:00 20 марта (в ночь с пятницы на субботу).

По словам мэра Киева, в столице за минувшие сутки было зафиксировано более 1000 инфицированных коронавирусом граждан. За 24 часа попали в больницы почти 200 человек. Более того, на сегодняшний день заполняемость коек в больницах города более 70%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения. Также премьер добавил, что если большинство областей Украины окажется в "красной" зоне карантина, то локдаун будет введен во всей стране.