"Он может не понадобиться, но нужно ограничить контакты": Шмыгаль о возможном локдауне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства 17 марта.

"Будет ли локдаун во всей стране — это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", — заявил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина, то локдаун будет введен во всей стране. При этом он отметил, что если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено усилить карантинные меры на всей территории страны.

Напомним, что ранее нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с Covid. По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угроза локдауна в стране будет постоянно.

Как ранее сообщали "Комментарии", по состоянию на 17 марта в "оранжевую зону" адаптивного карантина входят 16 областей и Киев. Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера — 11. На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.