Рада приняла решение штрафовать бизнес и организации: почему будут применять санкции

Во время очередного заседания парламент Украины принял закон о наложении штрафных санкций для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие индивидуальных средств защиты, медицинских масок или респираторов, на гражданах. Законопроект поддержал 241 народный избранник в зале.

ФОТО: Из открытых источников

Такая же штрафная санкция будет применяться к тем, кто обслуживает потребителей без одетых средств индивидуальной защиты, респираторов или медицинских масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.



"Должностным лицам государственной санитарно-эпидемиологической службы, главным государственным санитарным врачам и их заместителям предоставляются полномочия штрафовать субъектов хозяйствования на сумму 3400-5100 грн за пропуск лиц в общественные здания/транспорт во время карантина без одетых средств защиты, закрывающих нос и рот, и за обслуживание предпринимателями или работниками субъектов хозяйствования без одетых средств защиты", — говорится в документе.

Напомним, что вчера что парламент Украины внес изменения в закон "О государственной службе", которые подразумевают снятие возрастных ограничений для госслужащих. Народные депутаты разрешили государственным служащим оставаться на должности после 65 лет, однако не дольше, чем до 70 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кабинет министров Украины 16 декабря утвердил новое разделение обращений в экстренную медицинскую помощь. Теперь медицинские работники будут разделять вызовы на критические, экстренные, не экстренные и не профильные.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!