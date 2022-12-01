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Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа: о ком идет речь

Рада досрочно лишила полномочий нардепа Левочкину, которая избиралась от "ОПЗЖ"

сегодня, 17:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка.

Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа: о ком идет речь

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

За лишение Левочкину депутатских полномочий проголосовали 285 парламентариев. Всего на момент голосования в зале присутствовали 417 нардепов.

Стоит отметить, Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия – Новикова.

Избиралась в украинский парламент от Партии регионов. А в январе 2015 года стала первым замглавы украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ. 

1 декабря 2013 года Левочкина вышла из Партии регионов, а 8 апреля 2014 года – из ее фракции.

Также она была депутатом от "Оппоблока", а в 2019 году была избрана нардепом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!". По данным движения "Честно" Левочкина ни разу не выступала в ВРУ 9, как и ее брат Сергей Левочкин.

Читайте также на портале "Комментарии" - Юлия Левочкина объяснила свою позицию, почему решила отказаться от депутатского мандата.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в военную зиму. В Белом доме прогнозируют продолжение ракетных ударов по нашей стране со стороны РФ, а также, что фронт не будет "заморожен". Согласны ли с такой оценкой? Чего в обозримом будущем ожидать на собственно фронте, а также на внешнеполитической арене в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/3012
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