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Нардеп от "ОПЗЖ" решила сдать мандат

В связи с семейными обстоятельствами Юлия Левочкина решила сложить с себя депутатские полномочия

сегодня, 14:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Народный депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юлия Левочкина приняла решение сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Юлии Левочкиной.

Нардеп от "ОПЗЖ" решила сдать мандат

ОПЗЖ. Фото: из открытых источников

"Народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", – говорится в сообщении.

Сообщается, что якобы это решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами.

"Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Спасибо моим друзьям и коллегам по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", – пояснила нардеп.

В 2019 году Левочкина была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под номером 21 в списке. По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Левочкина ни разу не выступала в ВР 9, как и ее брат Сергей Левочкин.

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