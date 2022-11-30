Нардеп от "ОПЗЖ" решила сдать мандат

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Кравцев Сергей
Народный депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юлия Левочкина приняла решение сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Юлии Левочкиной.
ОПЗЖ. Фото: из открытых источников
Сообщается, что якобы это решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами.
В 2019 году Левочкина была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под номером 21 в списке. По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Левочкина ни разу не выступала в ВР 9, как и ее брат Сергей Левочкин.
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