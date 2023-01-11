В украинском Парламенте заговорили об обновлении законодательства: О чем речь

Глава украинского Парламента Руслан Стефанчук провел первое в новом году заседание Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины, пишут "Комментарии".



В Верховной Раде планируют обновить украинское законодательство

Главно остановились на обсуждении путей обновления украинского законодательства в соответствии с новыми реалиями, в частности, борьбой Украины с российской агрессией, ее последствиями и послевоенного восстановления страны.

"После нашей Победы встанет вопрос о существенном обновлении украинского законодательства. Уже сейчас мы должны определить, какие пробелы существуют, как избавиться от противоречий и дублирования правовых норм, и какие изменения нужны в первую очередь", — подчеркнул Руслан Стефанчук и предложил провести своеобразную "диагностику" действующего законодательства.

Ведь, по мнению спикера, пересмотра и усовершенствования требует целый ряд законодательных актов, наряду с тем есть и требующие неотложных изменений: единая правовая практика, Конституция Украины, законы военного времени, международное право, евроинтеграционное направление, в том числе и законопроект о правотворческую деятельность

"Это мегаважная реформа, фундаментальный документ, определяющий юридическую силу и иерархическую подчиненность нормативно-правовых актов в системе законодательства Украины. И противоречий, например, на какой из действующих документов ссылаться, больше не будет. Потому что будут определены понятия каждого акта и их юридическая сила", — объяснил детали документа Председатель Парламента Украины.

Что касается Конституции Украины, то, по мнению спикера Парламента, Основной закон не позволяет регулировать весь спектр вопросов. Учитывая, что во время войны нельзя изменять Конституцию, он предлагает проанализировать ее действующие положения и предложить пути их усовершенствования.

Особого внимания требует и законодательство по военному положению, которое вылилось за время войны в отдельное и важное направление. "Нам нужно решить ряд вопросов, в том числе возмещение морального и материального ущерба, причиненного военными преступлениями и вопрос выплаты компенсации", — подчеркнул Руслан Стефанчук и добавил, что в этом контексте важную роль играет также и международное право.

По словам парламентария, впереди – адаптация национального законодательства к европейскому. И это – основательная и сверхважная работа для нашего активного продвижения на пути в ЕС.

Как писали "Комментарии", председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внес ясность в своей позиции относительно возможности внесения изменений в Конституцию. Спикер Верховной Рады подчеркнул, что он лично был и остается ярым сторонником членства Украины в НАТО, поэтому никакой "измены" нет и быть не может.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!